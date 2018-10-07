24 Haziran seçimlerinde terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’yle yaptığı gizli ittifakı yerel seçimlerde de sürdürmeye hazırlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taziyeye gittiği şehit evinde protesto edildi. Eskişehir’e bir dizi ziyaret için gelen Kılıçdaroğlu, Batman’ın Gercüş İlçesi’nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök’ün babaevini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu evden çıkarken taziye çadırında bulunan şehit Neşet Gök’ün kuzeni Ahmet Şen’in tepkisiyle karşılaştı. Şehidin yakını “Kılıçdaroğlu hangi yüzle geldin buraya, senin ittifak yaptığın adamlar yeğenimi öldürdü” diye bağırdı. Bu tepki üzerine Kılıçdaroğlu’na eşlik eden CHP’liler ile koruma polisleri Ahmet Şen’in üstüne atladı. Korumalar ve CHP’liler, Şen’in boğazına sarılıp ağzını kapattı. Şen’i hızla taziye evinden uzaklaştırdı. Bu sırada şehidin amcası müdahaleye tepki gösterdi. Şehit amcası, “Sıkmayın, canını acıtmayın” diyerek araya girdi.