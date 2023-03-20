6'lı koalisyonun cumhurbşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP heyeti ile görüştü. Daha önce görüşmeye yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, görüşme tarihi olarak 18 Mart'ı belirlemişti. Ancak 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anma törenine denk gelmesi nedeni ile görüşme ileri bir tarihe ertelenmişti.

TBMM'DE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu-HDP görüşme bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirildi. Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, açıklamalarında özgürlük ve özerkliklerden bahsetti.

MHP'DEN TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Pazarlık masası kuruldu! 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu HDP'ye gitti

PKK'NIN SİYASİ KANADININ AYAĞINA GİTTİ

Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi kanadının ayağına gittiğini ifade eden Yalçın şunları söyledi: Bugün siyasi tarihimizdeki pazarlıkların en çirkini, en kirlisi, en utanmazcası gerçekleşti. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu; PKK'nın siyasi kanadının ayağına gitti, eşiğine yüz sürüp cephane ve militan desteği istedi.

DEMOKRATİK ÖZERKLİK, BÖLÜCÜ BAŞINA ÖZGÜRLÜK

Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü; Kılıçdaroğlu tarafından PKK'nın mazbatalı temsilcilerine verilen demokratik özerklik sözleri tekrarlandı. Bununla da yetinilmedi, bölücübaşına özgürlük ve Kandil piyonlarına da bakanlık teklifinde bulunuldu.

Milletimiz; iktidar uğruna ayı ile yatağa girmeyi, katiller ve hainler güruhuyla sofraya oturmayı, ülkenin güvenlik ve esenliğini terör örgütünün siyasi acentesine teslim etmeyi göze alan bir "sorumsuz" cumhurbaşkanı adayının girişimlerini ibretle takip ediyor.

Kemal Bey'in kurduğu masa, Halil İbrahim sofrası filan değil; aç sırtlanlar, Ali Cengizler, Kırk Haramiler sofrası... Bu mezbele menülü sofraya tekmeyi, 14 Mayıs'ta milletimiz koyacak.

MHP'Lİ BÜYÜKATAMAN'DAN HDP İLE BAKANLIK PAZARLIĞI YAPAN ALTILI MASA'YA SERT TEPKİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabı üzerinden CHP-HDP görüşmesine sert eleştirilerde bulundu. MHP'li Büyükataman, açıklamasında "Bebek katili Öcalan lehine slogan atanlarla, terörist başına özgürlük isteyenlerle aynı safta durmakta bir sakınca görmeyen, "Öcalan'ın projesi" HDP ile bakanlık pazarlığı yapan Altılı Masa'ya hak ettiği cevabı büyük Türk milleti 14 Mayıs'ta verecektir." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından CHP-HDP görüşmesine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

MHP'li Büyükataman'ın açıklamaları şu şekilde; "Dün İstanbul Yenikapı'da HDP tarafından düzenlenen sözde Nevruz etkinliğinde terörist başı Öcalan lehine sloganların atılması HDP'li yöneticilerin bebek katiline özgürlük istemesi HDP'nin PKK'nın ta kendisi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Zillet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu daha dün bebek katili Öcalan'a özgürlük isteyen Pervin Buldan'ın bugün kapısına gitmiş ve HDP'yi ziyaret etmiştir. Altılı Masa'nın ortakları ise bu görüşmede bir sakınca görmediğini söylemiştir. Bebek katili Öcalan lehine slogan atanlarla, terörist başına özgürlük isteyenlerle aynı safta durmakta bir sakınca görmeyen, "Öcalan'ın projesi" HDP ile bakanlık pazarlığı yapan Altılı Masa'ya hak ettiği cevabı büyük Türk milleti 14 Mayıs'ta verecektir."