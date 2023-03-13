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Politika

Kılıçdaroğlu HDP görüşmesini doğruladı

Altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklenen Altılı Masa-HDP görüşmesine ilişkin, 'HDP'nin değerli eş genel başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar.' açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, adaylığını duyurulmasının ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajları almıştı.

13 Mart 2023 Pazartesi 14:22 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu HDP görüşmesini doğruladı
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Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ilan etti. Adaylık ilanı sonrası HDP'den art arda açıklamalar geldi.

HDP'DEN ART ARDA MESAJLAR

HDP'li Mithat Sancar katıldığı programda adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu'na ittifak çağrısında bulundu. Sancar, "Aday çıkarma konusunu henüz tamamlamış değiliz istişarelerimiz devam ediyor. Kılıçdaroğlu HDP ve ittifak güçlerimizle görüşmeli." dedi.

HDP'li Pervin Buldan ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlayarak partisinin aday çıkarma politikasını yeniden gözden geçireceklerini duyurdu.

KILIÇDAROĞLU: HDP'NİN DEĞERLİ EŞ GENEL BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEĞİM

Gelişmelerin ardından Altılı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'ndan HDP görüşmesine ilişkin açıklama geldi. T24'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu yakın bir tarihte HDP ile görüşme yapacağını doğruladı. Kılıçdaroğlu, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." dedi.

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