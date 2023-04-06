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Politika

''Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapalı kapılar arkasında ne vadettiniz?''

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, eski HDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın 'Sayın Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar ardındakileri kamuoyuna deklare etmeli.' sözünü hatırlatarak, 'Sayın Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapalı kapılar arkasında ne vadettiniz?' dedi.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 16:55 - Güncelleme:
''Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapalı kapılar arkasında ne vadettiniz?''
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Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sakık'ın, "Sayın Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar ardındakileri kamuoyuna deklare etmeli. Genel affı masaya yatıracağız. Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük." sözlerini hatırlattı.

"Sayın Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapalı kapılar arkasında ne vadettiniz?" diye soran Turan, "Ülkemizin 50 bin fidanının kara toprağa girmesine neden olan bebek katiline özgürlükten bahsediyorlar. Neredeyse biraz daha ileri gidip ödül verecekler. Sayın Akşener, bu iddialara karşı, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına karşı bir şey söyleyecek misiniz yoksa siyasi ömrünüzü tamamlarken vaktinizi her sıkıştığınızda Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek mi geçireceksiniz?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ederek siyaseten içinde bulunduğu kan kaybını önleyemeyeceğini belirten Turan, "Sayın Akşener, Sayın Cumhurbaşkanımızı bu millet seviyor. Milletin sevdiklerine hakaret edenler ancak milletin gözünden düşerler, milletin gözüne giremezler." değerlendirmesini yaptı.

Hasan Turan, Akşener'in, altılı masada CHP'nin yanında ikinci ortak olarak bir gücü olduğunu ancak gelinen noktada kenara atıldığını ifade ederek, "Gerçek ortak PKK'nın, terör örgütünün siyasi sözcüsü oldu. Bunu hazmedemiyor, bunu kabullenemeyince hırsını altılı masadan almak yerine Cumhurbaşkanımızdan almaya çalışıyor. Bu, sizi siyasi bir sonuca götürmez." diye konuştu.

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