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Politika

Kılıçdaroğlu için hesap vakti! 30'a yakın dosya işleme alınıyor

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dokunulmazlığını kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar hakkında yapılan şikayetlerle ilgili aralarında terör suçlarının da bulunduğu 30'a yakın dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili bürolara gönderildi. Şikayetler ilgili bürolar tarafından araştırılarak, deliller toplandıktan sonra hakkında dava açılacak.

19 Haziran 2023 Pazartesi 13:39 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu için hesap vakti! 30'a yakın dosya işleme alınıyor
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TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 28'inci dönemde seçilemeyen ve geçen dönem Meclise gönderilen milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığına iade etti. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu milletvekilleri hakkındaki bin 190 dokunulmazlık dosyası, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlık, eski milletvekillerinin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini ilgili savcılıklara havale etti.

KILIÇDAROĞLU TEHDİTLERİN HESABINI YARGIDA VERECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilememesi nedeniyle dokunulmazlığını kaybetti. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu hakkındaki 'Cumhurbaşkanına hakaret, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'Tehdit', 'İftira' 'Hakaret' suçları ilgili bürolara, 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamalarıyla yapılan şikayetlerin bulunduğu dilekçeler ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.

İDDİALAR ARAŞTIRILACAK

Kılıçdaroğlu hakkındaki iddialar ve ihbarlara ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında Savcılık gerekli delilerin toplanması için çalışma yürütecek. Eğer suç unsurlarına rastlanıp yeterli delillerin bulunursa da Kılıçdaroğlu hakkında yapılan şikayetlere istinaden gerekli suçlardan iddianame hazırlanacak.

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