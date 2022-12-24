Kılıçdaroğlu ilan etti, Akşener diretiyor!

Altılı Masanın iki büyük ortağı CHP ve İyi Parti arasında Cumhurbaşkanlığı krizi iyice derinleşti. YSK üyelerine hakaret ettiği için hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinde yürütülen tartışmaların ana maddesi, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' oldu. CHP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek için yoğun çalışma yürütürken, İyi Parti "kazanacak aday" diyerek buna karşı çıkıyor. En son İstanbul'un birçok yerine "Ey dünya, sana rakip olmaya geliyorum. Türkiye senin çöp depolama alanın olmayacak. Başlıyoruz" afişleri asıldı. Bu afişler Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı olarak değerlendirildi.

Ancak, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de bu adaylık ilanına ilgisiz kalarak, "kazanacak aday" söyleminde diretmeye devam etti. Akşener özetle şunları söyledi:

BEN FERAGAT ETTİM

"Ben aday olmak hakkımdan feragat ettim. Aday değilim. Bunun nedeni de 2018'de birden fazla adayla seçime gittik, olmadı. Muhalefet seçmeni yıkıldı. Onu 31 Mart'ta (yerel seçimler) ayağa kaldırdık. Ben aday değilim diyerek seçmenime diyorum ki, benim sözlerim samimidir. Biz tek adayla gitmeliyiz. Şartlarını Sayın Kılıçdaroğlu tek tek sıraladı. Katılıyorum. Kazanacak bir şahısla gitmeliyiz ve kazanmalıyız. Bunu söyleyebilmek için, feragat ettim. "

Akşener, İmamoğlu ile Saraçhane'de yaptıkları gösterilere özellikle CHP'li kurmaylardan eleştiri geldiğini belirterek, "Beni ve arkadaşlarımı incitse bile bir kenara koydum" dedi.

İÇİŞLERİNE MÜDAHALE DEĞİL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, adaylık konusunda CHP'li Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının isimlerinin öne çıkarılmasının iç işlerine karışmak olduğuna dair sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Akşener şunları söyledi: "Kemal Kılıçdaroğlu ve 5 arkadaşı ile ben ve 5 arkadaşım bir görüşme yapmıştık. O toplantıda onlara söylediğim söz bu. İçişlerine karışma yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncülük ettiği 'Altılı Masa' liderlerine seçim işi bırakıldı, onun gereği bu. Kılıçdaroğlu'na şunu görevden alın, şuraya koyun dersem bu içişlere karışmak olur. Aday tespiti konusunda herkes hür ve bağımsız. 'Altılı Masa'ya Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği görev aday belirlemektir. 'Altılı Masa'da aday çıkacak.

16 MİLYONA SIĞDIRAMAZSINIZ

"16 milyon İstanbullunun bugün seçilmiş belediye başkanına, yani milli iradeye uzatılan bir el var. Ama bu milli iradeye el uzatma, çökme hadisesinin karşılığı olarak 85 milyon da senin yanında dedi. İstanbul'a özel değil, Türkiye'nin milli iradesine çöküldü. Sadece 16 milyon çerçevesine sığdırırsanız o şarkılar biter. Tecrübe konuşuyor. Bir kesim de 'siyasi nezakete uymuyor' dedi. Sonra siyasi terbiyesizliğe döndü. Demek ki Sayın İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık görmedim."