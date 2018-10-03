Kılıçdaroğlu, İzmir’de Tuncay Özkan-Tunç Soyer formülü üzerinde duruyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun “2019 yerel seçimlerinde aday olmayacağım” açıklamasının arka planını açıklıyor.

4 İLÇEYİ BELİRLEMEK İSTEDİ

Kocaoğlu iki hafta önce Ankara’ya giderek İzmir’deki dört ilçenin adayını belirlemek istedi. Buna hem İzmir İl Başkanı Deniz Yücel hem de bazı genel başkan yardımcıları karşı çıktı. Kocaoğlu bu defa da ikinci hamlesini yaptı ve yerine Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’i önerdi. Fakat tepki aynıydı. İzmir’de bazı ilçelerde etkinliği hâlâ hissedilen Kocaoğlu’nun 2019 yerel seçimlerdeki tavrı merak ediliyor.

TUNCAY ÖZKAN TAŞINDI

Kocaoğlu’yla kavgalı olan ve iki yıldır İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için hareket eden Tuncay Özkan’a fırsat doğdu. Özkan’ın İstanbul’daki evini tamamıyla İzmir’e taşıdığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’yla bunun pazarlığını aylar öncesinden yapan Özkan’ın İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’i de ikna ettiği öğrenildi. Özkan’ın İzmir’in 10 ila 12 ilçesinde adayları belirlemek için pazarlık yaptığı ancak buna Genel Merkez’in karşı çıktığı öğrenildi.

2 BAŞKAN DAHA İSTİFA ETTİ

İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun devam etmeme kararı sonrasında CHP’nin İzmir’e bağlı Aliağa ve Dikili ilçe başkanları da görevi bırakma kararı aldı. İstifa eden ilçe başkanlarının dışında da hem yerel seçimler için hem de Kılıçdaroğlu yönetimini protesto amaçlı istifaların olacağı kulislerde dolaşan bilgiler arasında.

SOYER MERKEZE ÇEKİLİYOR

Tuncay Özkan’ın Büyükşehir adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de “2 T (Tuncay Özkan –Tunç Soyer) formülü üzerinde durduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de yapacağı ikinci büyük hamle ise Konak İlçesi için olacak. Merkez İlçe olan Konak’a Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in aday yapılacağı konuşuluyor. Soyer’in ismi bir önceki yerel seçimlerinde Büyükşehir adaylığı için geçiyordu.

LİNÇ EDİLMEKTEN KURTULMUŞTU

Aziz Kocaoğlu 2015 yılındaki kurultayda Özkan’ı işaret ederek “Kontenjandan gelenlerin İzmir’i dizayn etmeye hakkı yoktur” demesinin ardından söz alan Özkan “Ben de kontenjandan geldim, sizi kınıyorum” deyince ortalık karışmıştı. Bu sözler üzerine Özkan’ı yuhalayan Kocaoğlu taraftarları “İzmir Aziz’dir, Aziz kalacak” sloganı attı. Özkan da bu sloganı eleştirerek “İzmir CHP’dir, CHP kalacak” dedi. Bu andan sonra ortalık karıştı, arbede çıktı. Kocaoğlu taraftarı grup, kendi partilerinin milletvekili Tuncay Özkan’ı linç etmek istedi.

FETÖ’CÜLER NİYE HAPİSTEYMİŞ!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Türkiye’nin danışmanlık hizmeti alması için anlaştığı McKinsey’in gönderilmesini istedi. Enis Berberoğlu’nun tahliyesine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, aynı tahliye kararını MİT TIR’ları ihanetinden tutuklu Eren Erdem ile FETÖ’ye yardımdan tutuklu gazeteci Ece Sevim Öztürk için istedi: 4 aydır tutuklu gazeteci. Hiçbir günahı yok. Eren Erdem niye hapiste?

Kılıçdaroğlu, konuşmasında Başkan Erdoğan’ı hedef alarak, “Erdoğan BM’de Filistin’in adını anmadı’’ iddiasında bulundu. Oysa Erdoğan Filistin vurgusunu özellikle yapmıştı.

(Akşam)