İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2024 Salı / 17 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1829
  • EURO
    34,8842
  • ALTIN
    2246.78
  • BIST100
    9029.38
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Kılıçdaroğlu kanadından para kuleleri hakkında İmamoğlu ekibine yalanlama!
Politika

Kılıçdaroğlu kanadından para kuleleri hakkında İmamoğlu ekibine yalanlama!

CHP il başkanlığında çekildiği iddia edilen para kuleleri hakkında Gazeteci Nuray Başaran çok önemli bir açıklamada bulundu. Başaran, Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan Bülent Kuşoğlu'nun “para kuleleri” ile ilgili, 'Bu binanın (CHP İl Binası) tasarrufunda hiçbir eksiklik yok, tüm kayıtlar var. Parayı bankadan yolladık, onlar bir ödeme yapmışlarsa ben bilmiyorum' sözleriyle Ekrem İmamoğlu ve ekibini yalanladı.

25 Mart 2024 Pazartesi 23:57 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu kanadından para kuleleri hakkında İmamoğlu ekibine yalanlama!
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alındı.

Keleş, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde ifade verdi.

CANAN KAFTANVIOĞLU DA İFADEYE ÇAĞIRILDI!

Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Şüpheli Braka'nın savcılıkta, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ifadeye çağırılmıştı.

"24 MİLYON TL'Yİ BANKADAN YOLLADIK"

Gazeteci Nuray Naşaran, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan Bülent Kuşoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanlığındaki "para kuleleri" görüntüleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Kuşoğlu, Naşaran'ın kendisine para balyaları hakkında, "Bu binanın (CHP İl Binası) tasarrufunda hiçbir eksiklik yok, tüm kayıtlar var. Kayıtlarda ne varsa odur. Tapudaki değer neyse odur. O da 24 milyon TL'dir. Bunu da banka marifetiyle yolladık. Onlar bir ödeme yapmışlarsa ben bilmiyorum. Parti için açılmış ve toplanmış bir kampanya paramız da bağış hesabımız da yok. Elden bağış bile olsa bu 15 milyon liranın o dönemin en üst limiti olan 50-55 bin liralık makbuzu olmak zorunda. Kaldı ki banka kayıtları da yok." dediğini aktardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.