CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa medyasından sonra, ABD'li Wall Street Journal (WSJ) gazetesine röportaj verdi. WSJ'nin "NATO ve AB ile daha yakın bağ sözü" başlığıyla yayınladığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'yi 'bölgesel bir güç odağına dönüştürme amacında olduğunu", Kılıçdaroğlu'nun ise NATO ve AB ile daha yakın bağlar kurma sözü verdiğini vurguladı.

Haberde, Kılıçdaroğlu'nun şu sözlerine yer verdi: "Rusya'ya yaptırım uygulama konusunda Batılı ülkelerin aldıkları kararlara uyacağız. Türkiye, Batı ittifakının ve NATO'nun bir üyesidir. Türkiye, NATO tarafından alınan kararlara uymak zorundadır."

Türkiye'de 'göçmenleri geri göndereceğim' diyen Kılıçdaroğlu, WSJ röportajında 'şu anda hükümetin izlediği politikayı sürdüreceğini' ima etti. WSJ haberinde de, "Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'de göçmen karşıtı duyguların yükseldiği dönemde 'milyonlarca Suriyeli ve Afgan mülteciyi ülkeden çıkarma' sözü verdiğine" işaret edilerek, Kılıçdaroğlu'nun "Bu insanların kendi ülkelerinde daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz" sözlerine yer verdi.

DIŞ POLİTİKADA DEĞİŞİM MESAJI

Kılıçdaroğlu, geçen hafta Alman haber ajansı Deutsche Welle'nin (DW) Türkçe servisine yaptığı açıklamada da, "Batılı müttefiklerinize mesajınız nedir" sorusuna şu cevabı vermişti: "AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemizde uygulayacağız. Bizim yönümüz Batı uygarlığı olacaktır. Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz."

NATO TÜRKİYE'SİZ KARAR ALAMAZ

Bilindiği gibi, NATO'da hiçbir ülke tek başına karar verici değildir, kararlar oybirliği ile alınır. Türkiye de diğer ülkelerle eşit oy verme veya reddetme hakkına sahip. Dolayısıyla hiçbir ülke, "NATO'nun aldığı karara uyma" gibi bir durumla karşı karşıya değil. Ayrıca, Türkiye AB üyesi olmadığı için AB'nin kendi çıkarına aldığı kararlara uymak zorunda değil. Öte yandan, AB üyesi Macaristan, Rusya'ya yönelik yaptırımların önemli kısmına katılmama kararı almıştı.