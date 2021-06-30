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Politika

Kılıçdaroğlu ''Katarlılara sınavsız üniversite'' yalanını sürdürdü

Kılıçdaroğlu özür dilemek yerine, ‘Katarlılara sınavsız üniversite' yalanını yine dillendirdi. Bahçeli'nin ‘Üniversite sınavı kalksın' çağrısına atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, “Sınav kalktı ama bizim çocuklar için değil” dedi. Sözcüsü Öztrak da, üniversite sınavındaki ‘zor soruları' bu yalana bağladı. Oysa haberi yapan siteler ‘yalan için' özür dilemişti.

30 Haziran 2021 Çarşamba 08:09 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 08:09
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Katarlılara sınavsız üniversite" yalanını sürdürdü. Bahçeli'nin üniversite sınavlarının kaldırılması çağrısına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bahçeli'ye bir iyi bir kötü haberim var. İyi haber, sınav kaldırıldı, kötü haber bizim çocuklarımız için değil" dedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da önceki gün, "YKS'de neden zor sorular soruldu? Boş kalacak kontenjanlara Katarlı öğrencileri doldurmak için mi" demişti.

CHP'DE 'SOL KANAT' ÇATLAĞI

CHP'de aralarında İlhan Cihaner ve Ali Şeker'in de olduğu "Muhalif Sol Kanat" toplantı yaptı. Toplantıda partinin sağa kaydığı eleştirisi yapılarak solda politikalar üretmesi gerektiği vurgulandı. Ali Şeker, Anadolu'da teşkilatlarda toplantılar yapacaklarını söyledi.

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