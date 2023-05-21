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Politika

Kılıçdaroğlu kazanırsa neler yapacaklarını itiraf ettiler! HDP'den 'Cumhur İttifakı'na tehdit

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde neler yapacaklarını itiraf etti. 28 Mayıs öncesi Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çalışma başlatan parti, Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.

21 Mayıs 2023 Pazar 14:01 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu kazanırsa neler yapacaklarını itiraf ettiler! HDP'den 'Cumhur İttifakı'na tehdit
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14 Mayıs seçimlerinden çıkan sonuç Kandil'in partisi HDP'nin planlarını bozdu.

Seçimi ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması üzerine plan kuran parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 puan fark atması ve Batı bölgelerinde yaşanan oy kaybı nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.

Özerklik ve terör suçlularına özgürlük anlaşması bozulan HDP, söylem değiştirdi.

28 Mayıs öncesi yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çalışma başlatan parti, Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.

"HESABINI VERECEKSİNİZ"

HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Tutsak arkadaşlarımız üzerinden kirli propaganda yapan Cumhur İtifakı tüm suçlarının hesabını verecek. Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer tüm arkadaşlarımız haksızca zindanda tutulmalarına rağmen bir adım geri atmadan dik duruyorlar. İşte bunların tüm korkusu bundandır!

"CEZASINI ÇEKECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun serbest kalmaları için söz verdiği Selahattin Demirtaş için şunları söylemişti:

Biz böyle bir görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne de affedersiniz o evlat, yavru katili çıkabilir, çıkamaz. Cezasını çekecek."

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