Kılıçdaroğlu kendini aştı: Var olan bakanlığı vaat etti

17 Ocak 2022 Pazartesi 08:47 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 08:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "gençlere iklim mektubu" adıyla kaleme aldığı yazıda iklim değişikliğine bağlı gelişmelerin geleceği tehdit ettiğini belirterek gençlere "İklim Bakanlığı'nı kuracağız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun 29 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Karanamesi ile İklim Bakanlığı kurulduğunu bilmemesi ise dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın çevre ve iklim konusundaki hassasiyeti üzerine 'Paris İklim Anlaşması', Meclis'te tüm partilerin oybirliğiyle kabul edilmişti.

Bunun üzerine 1 Kasım itibarıyla da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, o tarihten bu yana Türkiye'nin iklim değişikliğiyle ilgili yaptığı çalışmaları dünyaya duyuruyor.

Çalışmalar kapsamında 7 bölgeye dair "Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planları" hazırlanarak uygulamaya geçiriliyor.