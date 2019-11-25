Kılıçdaroğlu kendini yalanladı! Köşeye sıkıştı yine çark etti
“Külliye’de görüşme” iddiasına doğru diyen Kılıçdaroğlu, olay yalan çıkınca geri adım attı. İnce’nin “Şerefsiz kumpası CHP’deki çete kurdu” açıklamasıyla zor durumda kalan CHP Lideri, söylediklerinin çarpıtıldığını öne sürdü.
- STAR ANKARA
CHP’ye yakınlığı ile bilinen Sözcü Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan’ın, gazeteci Talat Atilla’dan aldığını ifade ettiği “Erdoğan ile genel başkanlık için görüşen CHP’li” iddiası, Kemal Kılıçdaroğlu’na bir kez daha çark yaptırdı. İddianın gündeme gelmesi sonrasında bir televizyon programına çıkan Kılıçdaroğlu, “Yazıyı okuduğumda doğrudur dedim. İsimlerle ilgili özel bir tahminde bulunmak istemiyorum ama doğrudur” dedi. İsmin kim olduğunun sorulmasına ise “İsim vermek istemem” diye yanıt verdi.
DEDİKODUYMUŞ!
Gelen tepkiler üzerine iyice köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu, dün bir gazeteye açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, ilk sözlerinden tamamen farklı olarak “Bana da ‘Bazı CHP’liler saraya gitti’ şeklinde duyumlar geldi. Öteden beri geliyor. Elinizde kanıt varsa seslendirirsiniz. Kanıt yoksa seslendirmezsiniz. Sadece bana değil, birçok kişiye gitti. ‘Dedikodudur’ dedim. Doğru mudur, yanlış mıdır, bilmiyorum” diye konuştu.
O BİLGİ BANA DA GELDİ
Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın CHP’yi karıştırma girişimi için ‘Doğrudur’ dedim” diyerek bir kez daha çark etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bana da ‘Bazı CHP’liler saraya gitti’ şeklinde duyumlar geldi” demesi, Muharrem İnce’nin “Kumpas CHP Genel Merkezi’nde kuruldu” iddiasını akla getirdi.
O İFTİRACI BULUNSUN
Muharrem İnce, kendisi hakkındaki iddialarla ilgili dün de açıklamalarını sürdürdü. İnce, Parti içindeki ‘iftiracının’ bulunarak cezalandırılması gerektiğini belirterek, “Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar” dedi.
HEDEF ŞAŞIRTTI
CHP’ye yakınlığı ile bilinen bir başka gazete olan Cumhuriyet Gazetesi, dün birinci sayfada yayınladığı yazıda, “Sosyal medyada yoğun olarak dolaşan haberlere göre, olayın içinde üst düzey bir CHP milletvekilinin olduğu belirtilmektedir” denildi. Haber kaynağının Kılıçdaroğlu veya en yakınındakiler olduğu iddiası böylece “üst düzey bir CHP milletvekili”ne çevrilerek, hedef şaşırtılmak istendi.
ÖZKOÇ: KANITIN VARSA KONUŞ YOKSA SUS
Muharrem İnce’nin sosyal medyadaki paylaşımından sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da kendi twitter hesabından doğrudan İnce’yi etiketleyerek yanıt verdi. Özkoç, “Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus!İnce (@vekilince), dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin” dedi.
İSPAT EDİLMELİ
Engin Özkoç’un bu tiviti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan tarafından da paylaşıldı. Özkan, İnce’nin “çete”nin aynı teknede tatil yapanlar olduğu iddiası ile ilgili olarak da “Yalan, ne Çeşme’de bir görüşme ne de böyle bir tatil gerçekleşmiştir. Bu tetikçilerin uydurmasıdır” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise “Günlerdir CHP yönetimi ısrarla suçlanıyor, bütün bir MYK töhmet altında bırakılıyor. Eğer saraya bir CHP’li gitmişse alçaktır. Kimse gitmediği halde bu iddia yazılmışsa, yazan alçaktır. Bu iddianın kaynağı olarak parti yönetimini gösterip de ispatlamayan müfteridir” ifadesini kullandı.
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