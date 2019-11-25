CHP’ye yakınlığı ile bilinen Sözcü Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan’ın, gazeteci Talat Atilla’dan aldığını ifade ettiği “Erdoğan ile genel başkanlık için görüşen CHP’li” iddiası, Kemal Kılıçdaroğlu’na bir kez daha çark yaptırdı. İddianın gündeme gelmesi sonrasında bir televizyon programına çıkan Kılıçdaroğlu, “Yazıyı okuduğumda doğrudur dedim. İsimlerle ilgili özel bir tahminde bulunmak istemiyorum ama doğrudur” dedi. İsmin kim olduğunun sorulmasına ise “İsim vermek istemem” diye yanıt verdi.

DEDİKODUYMUŞ!

Gelen tepkiler üzerine iyice köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu, dün bir gazeteye açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, ilk sözlerinden tamamen farklı olarak “Bana da ‘Bazı CHP’liler saraya gitti’ şeklinde duyumlar geldi. Öteden beri geliyor. Elinizde kanıt varsa seslendirirsiniz. Kanıt yoksa seslendirmezsiniz. Sadece bana değil, birçok kişiye gitti. ‘Dedikodudur’ dedim. Doğru mudur, yanlış mıdır, bilmiyorum” diye konuştu.

O BİLGİ BANA DA GELDİ

Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın CHP’yi karıştırma girişimi için ‘Doğrudur’ dedim” diyerek bir kez daha çark etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bana da ‘Bazı CHP’liler saraya gitti’ şeklinde duyumlar geldi” demesi, Muharrem İnce’nin “Kumpas CHP Genel Merkezi’nde kuruldu” iddiasını akla getirdi.

O İFTİRACI BULUNSUN

Muharrem İnce, kendisi hakkındaki iddialarla ilgili dün de açıklamalarını sürdürdü. İnce, Parti içindeki ‘iftiracının’ bulunarak cezalandırılması gerektiğini belirterek, “Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar” dedi.

HEDEF ŞAŞIRTTI

CHP’ye yakınlığı ile bilinen bir başka gazete olan Cumhuriyet Gazetesi, dün birinci sayfada yayınladığı yazıda, “Sosyal medyada yoğun olarak dolaşan haberlere göre, olayın içinde üst düzey bir CHP milletvekilinin olduğu belirtilmektedir” denildi. Haber kaynağının Kılıçdaroğlu veya en yakınındakiler olduğu iddiası böylece “üst düzey bir CHP milletvekili”ne çevrilerek, hedef şaşırtılmak istendi.