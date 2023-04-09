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Politika

Kılıçdaroğlu kendisi ile alay eden Mehmet Emin Ekmen'i aday gösterdi

7'li koalisyonda Cumhurbaşkanlığı tartışmalarının ardından şimdi de liste krizi baş gösterdi. CHP listesinden aday gösterilen Mehmet Emin Ekmen'in geçmiş yıllarda Kılıçdaroğlu ile alay ettiği tweetler ortaya çıktı. Ekmen, söz konusu tweetlerde 'Ah Kılıçdaroğlu ah.. Yine mi çuvallamış?' ifadeleri kullanmıştı.

9 Nisan 2023 Pazar 19:14 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu kendisi ile alay eden Mehmet Emin Ekmen'i aday gösterdi
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Siyasi partilerin aday listeleri tek tek açıklanırken ilginç manzaralar da ortaya çıkıyor. CHP, DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet partisi adaylarını ortak liste olarak milletvekili listelerine ekledi. Bu isimler arasında ise epey tartışılan ve CHP'lilerin de tepkisini çeken isimler var.

KILIÇDAROĞLU İLE ALAY ETMİŞTİ!

DEVA Partisi adayı olarak CHP'nin Mersin 3. sıradan listeye eklediği Mehmet Emin Ekmen'in geçmişte yaptığı açıklama ve paylaşımlar ise durumun vehametini gözler önüne serdi.

"KILIÇDAROĞLU YİNE Mİ ÇUVALLAMIŞ!"

Ekmen'in paylaşımları arasında "Kılıçdaroğlu Meclis'teki törene katılamamış ... Bu da bir ilk sanırım." "Kılıçdaroğlu yine mi çuvallamış " gibi ifadeler var.

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