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Politika

Kılıçdaroğlu kendisine hakaretler savuran kişiyi danışman olarak atadı

Genel seçimlerde büyük hezimet yaşayan Kılıçdaroğlu, daha önceden kendisine 'zavallı, hain ve kanı bozuk' diye hakaretler savuran Perinaz Mahpeyker Yaman'ı 'genel başkan danışmanı' olarak atadı.

1 Eylül 2023 Cuma 20:34 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu kendisine hakaretler savuran kişiyi danışman olarak atadı
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Kılıçdaroğlu büyük hezimetin ardından kendisine yapılan 'istifa' çağrılarına kulak tıkamaya devam ediyor. Sözde değişimin önünü açacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, parti içerisinde yaptığı yeni atamalarla tepkilerin odağı oldu.

Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzası ile 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı' olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atandı.

HAKARETLER SAVURMUŞTU

Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' ifadelerini kullandığı görüldü.

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