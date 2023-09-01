Kılıçdaroğlu kendisine hakaretler savuran kişiyi danışman olarak atadı

Kılıçdaroğlu büyük hezimetin ardından kendisine yapılan 'istifa' çağrılarına kulak tıkamaya devam ediyor. Sözde değişimin önünü açacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, parti içerisinde yaptığı yeni atamalarla tepkilerin odağı oldu.

Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzası ile 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı' olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atandı.

HAKARETLER SAVURMUŞTU

Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' ifadelerini kullandığı görüldü.