Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’la kaç miting yapacak?

Devlet başkanlarının gerçekleştirdikleri temaslarda birbirlerini ülkelerine davet etmeleri adettendir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Devlet Başkanı Trump da bu davetleri birbirlerine yaptı.

Erdoğan’ın, “Ben de gidebilirim, Trump da gelebilir” sözünü biraz araştırdım;

‘Adet’ olduğu üzere yapılan davetlerin dışında, Trump’ın Türkiye’ye gelme isteğini dile getirdiğini öğrendim.

Ancak;

Hatırlayacaksınız; Trump telefon görüşmesinde Erdoğan’a “Suriye’den çekileceğiz” dedikten sonra ‘alt düzeyden’ “Başkan öyle dedi ama...” diye başlayan açıklamalar olmuştu.

Ziyaret konusunda da, Trump’ın sözlerinden sonra alt düzeyden “Başkan gelmek istiyorum dedi ama...” kabilinden aramalar gelmiş.

Son günlerde, S-400 ve F-35 konusunda ABD Dışişleri’nden ve NATO’daki ABD’li askerlerden gelen ‘tehdit’ tonlu açıklamalar da ‘olası bir ziyareti engelleme’ boyutu taşıyor.

Ama iki liderin ‘kriz çözme’ konusunda epey bir deneyimi oldu.

Her ne kadar Trump ‘kriz çıkarma’ konusunda, çözmekten daha başarılı olsa da;

‘İçeriden’ engelleme girişimlerine ‘ters tepki’ vererek bir ziyaret planını hızlandırabilir mi?