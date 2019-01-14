Kılıçdaroğlu, o fonu ‘özgürce’ yalan söyleyebilmek için kurdurmuş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li vekillerin ödemek zorunda olduğu tazminatlar için fon kurması hakkında Sözcü gazetesine açıklamalarda bulundu. Fonun arkadaşlarının önerisi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, yargıyı töhmet altında bırakırken, yalan ve iftira siyasetinin 'özgürce' devam edeceği sinyalini verdi. Kılıçdaroğlu,“Arkadaşlar, biz söylemlerimize devam edelim, ''CHP'liler tazminattan çekiniyor'' denilmesin diye, bir fon kuracaklar.'' dedi.

Kılıçdaroğlu sövecek, CHP'li vekiller ödeyecek