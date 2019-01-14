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Kılıçdaroğlu, o fonu ‘özgürce’ yalan söyleyebilmek için kurdurmuş

Kılıçdaroğlu, CHP'lilerin geçtiğimiz günlerde 'Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları karşılama için fon kurmaya yönelik aldığı karar' ile ilgili, Sözcü’ye itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Mahkeme kararlarını hiçe sayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yargıyı töhmette bırakarak yapılanı “özgürce konuşabilme fonu” olarak açıklamaya çalıştı

  • star.com.tr
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li vekillerin ödemek zorunda olduğu tazminatlar için fon kurması hakkında Sözcü gazetesine açıklamalarda bulundu. Fonun arkadaşlarının önerisi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, yargıyı töhmet altında bırakırken, yalan ve iftira siyasetinin 'özgürce' devam edeceği sinyalini verdi. Kılıçdaroğlu,“Arkadaşlar, biz söylemlerimize devam edelim, ''CHP'liler tazminattan çekiniyor'' denilmesin diye, bir fon kuracaklar.'' dedi.  
 
Kılıçdaroğlu sövecek, CHP'li vekiller ödeyecek
 
CHP TBMM Grubu 9 Ocak'ta Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında basına kapalı olarak toplanmış, Kılıçdaroğlu hakkında açılan tazminat davaları gündeme almıştı. Bu toplantı ile CHP, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararlaştırmıştı.146 CHP'li milletvekilinin, bu fon ile 5.000 TL'lik ödemelerle 3 ayda bir 730 bin TL biriktireceğini belirten Grup Başkanvekili Özkoç, fona ayrıca parti üyelerinin de dahil edilmesinin gündemde olduğunu söylemişti

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