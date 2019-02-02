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Kılıçdaroğlu, Özhaseki'ye tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu'nun CHP'li vekillerden kestiği haracın gideceği bir yer daha kesinleşti. En son Başkan Erdoğan'ın yakınlarının açtığı dava ile bir milyonu aşan tazminat ödeyen Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı Ankara Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye ödeyeceği tazminat Yargıtay'da onandı.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında katıldığı televizyon programında dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hakkında yolsuzluk iddialarında bulunmuş, Özhaseki'nin avukatları da Kılıçdaroğlu hakkında 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Kayseri 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülen davada Kılıçdaroğlu suçlu bulunarak, 25 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi, ceza miktarını fazla bularak kararı bozdu. Tekrar görülen davada mahkeme bu kez Kılıçdaroğlu'nu 12 bin lira ödemeye mahkum etti.
 
YEREL MAHKEME KARARINDA DİRENDİ
 
İtiraz üzerine Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi kararı tekrar bozdu. Ancak yerel mahkeme kararında direndi. Yaklaşık 2 yıl Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda incelenen dosya onanarak karara bağlandı. Kararla birlikte Kılıçdaroğlu'na verilen 12 bin liralık ceza kesinleşti.
 
 
AVUKAT SAVRUK: KILIÇDAROĞLU 27 BİN LİRA ÖDEYECEK
 
 
Yargıtay'ca onanan kararın kendisine tebliğ edildiğini söyleyen Mehmet Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, "Kararı götürüp icra dairelerine müracaatımızı yaptık. 12 bin liralık tazminat, avukatlık ücreti ve icra masraflarıyla birlikte 27 bin liraya yükselmiş oldu. Birkaç gün içinde davalıya tebliğ edilir ve tazminatı tahsil ederiz" diye konuştu.
 
 
 

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