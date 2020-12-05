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Politika

Kılıçdaroğlu partisindeki taciz skandallarını unuttu, kadınlara böyle seslendi! ''Kendinizi savunun''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinde yaşanan taciz skandallarına değinmeden kadınlara seslendi: Biz sizi savunuyoruz, siz de kendinizi savunun.

05 Aralık 2020 Cumartesi 14:35 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 14:49
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları'nın 'Yaşam Hak Projesi'nin tanıtım toplantısında konuştu.

Türkiye'yi sarsan taciz skandalı ile ilgili tek kelime etmeyen Kılıçdaroğlu'nun, kadınlara seslendiği bu programda tacizcilere tepki göstermesi beklendi. Konuşmasında sık sık kadınlara övgüler yağdıran, vaatler sunan, siyasette kadının rolünün pekişmesini istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, partisindeki rezaletlere ilişkin tek bir yorum dahi yapmadı.

CHP teşkilatlarındaki tecavüz ve taciz skandallarına değinmeyen Kılıçdaroğlu, kadınlara “haklarınızı savunun” diyerek şöyle seslendi: “Ben sizin hakkınızı savunuyorum. Siz de savunun. Sizin görünür olmanızı istiyorum. Bunun yolu siyasi partiler yasasının değişmesi için çaba harcamaktır. Siyasi partiler yasasına cinsiyet kotasını getiren partiye 'oy vereceğiz' demelisiniz. Bunu kabul etmeyenlere 'asla oy vermem' diyerek sokaklara çıkacaksınız.”

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