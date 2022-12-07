CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Masası çalışmaları kapsamında ekim ayı sonunda partisine katılan eski Şırnak Baro Başkanı Avukat Nuşirevan Elçi'yi 'Başdanışman' olarak atadı.

Elçi, Doğu Masası çalışmaları kapsamında ekim ayı sonunda CHP'ye katılmıştı. Kılıçdaroğlu, Nuşirevan Elçi'yi "Hukuki ve siyasi" konularda çalışmalar yapmak üzere başdanışman olarak görevlendirdi.

Terör örgütü propagandası içeren paylaşımları ile biliniyor

Nuşirevan Elçi, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı destekleyici paylaşımları ile biliniyordu.

Elçi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven, terör örgütünü simgeleyen slogan ve görsellerin yer aldığı paylaşımları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

İşte Elçi'nin bazı paylaşımları: