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Kılıçdaroğlu şaşırtmadı, yine çark etti: 'Doğrudur' dedim ama...

CHP’de bir süredir devam eden 'Beştepe'ye giden CHP'li kumpası' parti içerisinde büyük çatlağa neden oldu. İddialarla ilgili daha önce 'Doğrudur, ama isim vermek istemiyorum.' açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan kurultay öncesinde koltuğunu sağlama almak için yoğun çaba sarf ediyor. Fakat CHP’li bir siyasetçinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğü iddiası, CHP içerisinde büyük bir çatlağa neden oldu.
 
Başkan Erdoğan ve AK Partili yetkililerin yanı sıra bizzat iddiaların odağındaki isim olan CHP’li Muharrem İnce tarafından da yalanlanan “Beştepe’de bir CHP’li” iddiasının, CHP içerisindeki bir “hesaplaşma” olduğu ortaya çıktı.
 
ÖNCE "DOĞRUDUR" DEDİ, SONRA ÇARK ETTİ
 
Daha önce iddialarla ilgili olarak “Doğrudur, ama isim vermek istemiyorum.” diyen Kılıçdaroğlu, bu kez ise çark ederek sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü.
 
Konu ile ilgili konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu iddianın kaynağı olan gazeteci Talat Atilla ile yedi yıldır görüşmüyorum. Bazı CHP’lilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan ile görüştüğüne dair öteden beri çeşitli duyumlar gelir. ‘Doğrudur’ sözü ile, Erdoğan’ın CHP’nin iç işlerine müdahil olmasını kastettim.” diye konuştu.
 
İddiaların odağındaki isim olan Muharrem İnce’nin kendisini savunmaya ve CHP içerisindeki -kendi deyimiyle- “Bizans oyununu” bozmaya çalışmasına da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir.” dedi.

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