Kılıçdaroğlu "Önce şu terör meselesini bir konuşalım" diye başladığı sözlerinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda kendisine destek veren FETÖ'yü incitmemek için dikkatli bir dil kullanmaya özen gösterdi. 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni es geçerek kumpas davalarını hatırlatmaya çalıştı.
Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK ile mücadele konusunda ise tek kelime etmedi.
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının ve siyasi uzantılarının açıkça destek verdiği Kılıçdaroğlu, ikinci turda oy kaybetmemek için Türkiye'de PKK terörü yokmuş gibi konuşmayı tercih etti.