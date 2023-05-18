7'li koalisyonunun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ın ardından ilk kez CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu "Önce şu terör meselesini bir konuşalım" diye başladığı sözlerinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda kendisine destek veren FETÖ'yü incitmemek için dikkatli bir dil kullanmaya özen gösterdi. 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni es geçerek kumpas davalarını hatırlatmaya çalıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE MÜCADELE KONUSUNDA TEK KELİME ETMEDİ

Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK ile mücadele konusunda ise tek kelime etmedi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının ve siyasi uzantılarının açıkça destek verdiği Kılıçdaroğlu, ikinci turda oy kaybetmemek için Türkiye'de PKK terörü yokmuş gibi konuşmayı tercih etti.