Kılıçdaroğlu sövecek, CHP’li vekil ödeyecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu dün basına kapalı olarak, Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında toplandı. Alınan bilgiye göre toplantıda, Kılıçdaroğlu hakkında açılan tazminat davaları gündeme geldi. CHP Grubunda, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararlaştırıldı.

146 milletvekili bulunan CHP’de, bu fona 3 ayda bir 730 bin TL birikmiş olacak. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, fona ayrıca parti üyelerinin de dahil edilmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Av. Dr. Mehmet Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkum olduğu tazminat cezalarını ödemek için CHP’li vekillerden toplanacak 5.000 TL’lik parayla bir ‘’tazminat fonunun’’ kurulmasının hukuki boyutunu, star.com.tr’ye değerlendirdi.

Hakaret davalarının hem Ceza Kanunu hem de Borçlar Kanununca sorumluluklar doğurmakta olduğunu belirten Avukat Sarı, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere; şahsına, aile fertlerine ve AK Parti yöneticilerine karşı çok ağır hakaretlerde bulunmuş ve neticesinde mahkeme kararları ile tazminat ödemeye mahkûm olmuştur” dedi.

“Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiili ve olguyu isnat eden veya sövmek suretiyle” rencide eden kişinin kanunlarımız gereği cezalandırılacağını belirten Avukat Sarı, “Bu hakaret sövme fiillerinin basın yoluyla işlenmesi durumunu da suçun ağırlaşmış hali düzenlenir.’’ dedi.

Cezaya konu olan fiil için Borçlar Kanunumuza göre manevi tazminat olarak ödenmesine de karar verebileceğini ifade eden Avukat Sarı, mahkemenin manevi tazminata olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine de karar verilebileceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun hakareti bir siyaset yolu olarak kullanmakta olduğunu ifade eden Avukat Sarı, “Bir kimsenin, hiçbir şart altında başkasına karşı hakaret etme, onur ve saygınlığını rencide etme hakkı bulunmamaktadır” dedi. Bu şekilde başkasında hakaret eden ve rencide eden kişi eylemlerinin neticesine katlanması gerektiğini belirten Avukat Sarı, “Hukuka aykırı ve haksız eylemlerin karşılıksız kalmaması hukukun gereğidir” dedi

Her Türk vatandaşının, Türk mahkemeleri önünde hakkını arama hak ve özgürlüğüne sahip olduğunu belirten Avukat Sarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve ailesinin de Kılıçdaroğlu’nun hakaretleri sonrası bu haklı yolun kullanılarak tazminat davaları açtığını ve bunların sonucu mahkûmiyet kararlarının verildiğini” vurguladı.

Diğer taraftan, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç’un Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı hakaretler neticesinde mahkeme kararları ile ödemeye mahkûm olduğu tazminatları, parti gurubunda olan milletvekillerinin bir fon oluşturarak ödeyeceklerinin kararını aldıklarını açıklamasının, kendi içinde problemleri barındırmakta olduğunu söyleyen Avukat Sarı, bu durumun ilk olarak “Hakaret ve sövme fiili işleyen kişinin eylemlerini tasvip etme sonucunu doğurmaktadır” dedi.

Bu durumun ikinci olarak, “Hakaretlere dayalı eylemleri yapması konusunda cesaretlendirmeyi bir parti grubu üstlenmesi” sonucunun “mahkeme kararlarının caydırıcı olması yönündeki temel hukuk prensibi” ihlal ettiğini ve “bizzat siyasi bir parti tarafından bu temel hukuk prensibinin ortadan kaldırılmaya çalışılmakta” olduğuna dikkat çekti. Bir başka önemli sorunun, temsil sıfatına istinaden milletvekillerine ödenen maaşların parti grubunun baskısı ile oluşturulacak fona ödeme yapılması zorlanmakta olduğunun aşikar olduğunu belirten Avukat Sarı, “Milletvekillerinde baskı ve tazyik ile para toplanması ayrıca Siyasi Partiler Kanununa açıkça aykırıdır.” dedi.

Mehmet Sarı, bu bağlamda CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’un açıklamasını "Hukuki olarak açıklanacak bir tarafı yok." şeklinde değerlendirdi.