Kılıçdaroğlu Batı'ya söz verdi: Size boyun eğeceğim

Milli çıkarlarımızı korumak için ortak çalışmaya yanaşmayan, buna karşılık attığımız adımlara da karşı çıkan Batı ülkelerinin Türkiye'yi engelleme girişimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik hamleleriyle ülkemizin kazançlı çıktığı bir süreçle sonuçlanmıştı.

BATI'NIN TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMA GİRİŞİMLERİ BAŞKAN ERDOĞAN'IN TARİHİ RESTİYLE KAZANIMA DÖNÜŞTÜ

Başkan Erdoğan'ın öncelikle Vladimir Putin ile geliştirdiği diplomatik ilişki Türkiye ve Rusya'nın karşılıklı kazandığı bir süreci beraberinde getirmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İNGİLİZ MEDYASI ÜZERİNDEN BATI'YA "BOYUN EĞME" MESAJI

S-400'ler, Akkuyu nükleer santrali, doğal gaz ticareti, tahıl koridoru gibi hamlelerle tarihi bir rest niteliği taşırken 7'li masanın adayı Kılıçdaroğlu ekonomik ve siyasi anlamda tüm bu kazanımlara sırtını dönerek Batı'nın sınırlarımız başta olmak üzere birçok milli menfaatimizi tehdit eden yaklaşımına rağmen adeta boyun eğme pahasına Rusya'ya değil onlara yanaşacağının sinyallerini verdi.

BBC MUHABİRİ "KILIÇDAROĞLU BANA SÖYLEDİ" DİYEREK AÇIKLADI: KREMLİN'LE DEĞİL BATI'YLA ÇALIŞACAĞIM

Kılıçdaroğlu için 'Söz verdi' güzellemesi yapılan haberde BBC muhabiri Orla Guerin Kılıçdaroğlu'nun kendisine 'Kremlin'le değil Batı ile ilişkilere öncelik vereceğini' söylediğini aktardı.

BATI'NIN YAKIŞIKSIZ TALEPLERİNE BAŞTAN "EVET" ÇEKTİ!

İngiltere, AB ülkeleri ve ABD'nin "Suriye'den çekilin, S-400'lerden vazgeçin ama biz de size savunma sistemi vermeyelim, mültecilere siz bakın, bize de göndermeyin" gibi tek taraflı ve güvenliğimizi tehdit eden çıkışlarına Başkan Erdoğan'ın geliştirdiği diplomatik ilişkiler ile kritik bir denge getirilmiş ve Rusya ile kurulan bu diyalog hem ekonomik hem askeri hem de siyasi bir hamle olarak Batı'nın şımarık tutumuna karşı önemli bir netice almıştı.