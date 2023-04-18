Kılıçdaroğlu, Sülün Osman'ı solladı: Tarihin gördüğü en büyük desteksiz atışını yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti'nin Seçim Beyannamesi hakkında açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin Seçim Beyannamesi ile vaat ettiği projeler için yeterli kaynak olduğunu söyleyen Canikli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurtdışından mali kaynak getirerek Türkiye'nin borç içerisine gireceğini iddia etti.

"GEREKEN YATIRIM VE HARCAMALAR İÇİN KAYNAK PROBLEMİ BULUNMAMAKTADIR"



AK Parti'nin Seçim Beyannamesi ile dengeli, gerçekçi ve iddialı ekonomi perspektifi ortaya koyduğunu söyleyen Canikli, "AK Parti Seçim Beyannamesinde 2023-2028 döneminde yerine getirilmesi gereken yatırım ve harcamalar için kaynak problemi bulunmamaktadır. Hiç kimse, AK Parti'ye 'taahhütleriniz ve yapacaklarınız için gereken kaynağı nereden bulacaksınız', sorusunu sormak ihtiyacını duymamaktadır. Çünkü hayatın akışı içerisinde gereken kaynak, mali disiplinden taviz verilmeden fiilen oluşturulmakta ve yatırımların ve taahhütlerle ile ilgili harcamaların finansmanında kullanılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"SÜLÜN OSMAN'IN TAKSİM MEYDANI'NI VEYA GALATA KULESİ'Nİ SATMASI, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN BU İDDİASINDAN DAHA GERÇEKÇİDİR"



Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurtdışından sağlayacağı maddi kaynakları eleştiren Canikli, "Hiç kuşkusuz 7'li masa, pozitif reel faiz, yani çok yüksek faiz politikası uygulayacaklarını açıkladıkları için, iç piyasadan bu kadar büyük kaynağı sağlama imkânına sahip değildir. Bunu bildikleri için Kemal Kılıçdaroğlu sürekli olarak İngiltere'den 300 milyar dolar kaynak getireceğini, yani 300 milyar dolar borç alacağını beyan etmektedir. Hemen belirtelim ki İngiltere Finans Piyasası'nın 300 milyar dolarlık bir kaynağı borç olarak Türkiye'ye aktarma kapasitesi bulunmamaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, tarihin gördüğü en büyük desteksiz atışlardan birini oluşturmaktadır. Sülün Osman'ın Taksim Meydanı'nı veya Galata Kulesi'ni satması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasından daha gerçekçidir. Velev ki 300 milyar dolar tutarında bir borcun uluslararası piyasadan sağlandığı bir an kabul edilse dahi bu borcun faizi ve kur farkı gideri, Türkiye'nin mali sistemini çökertecek boyutta olacaktır" ifadelerini kullandı.