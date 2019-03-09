'Kılıçdaroğlu terörist seçiyor'

AK Parti Başakşehir İlçe Kadın Kolları tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada gündeme dair açıklamalarda bulunarak “Dünyaya kadın konusunda örnek olması gereken, doğruları anlatması gereken, bu konuda dünyayı terbiye etmesi gereken ülke de medeniyette, bizim medeniyetimiz, bizim ülkemiz, bizim milletimizdir” diye konuştu.

DOĞU GÜLİSTANLIK OLDU

HDP’nin terör örgütüne katılımlara aracılık ettiğine dikkati çeken Soylu “Son 30 yılın terör örgütüne katılımındaki en düşük sayısı 2018 yılıdır. 2018 yılında da terör örgütüne katılımda en çok aracılık etmiş yer Esenyurt İlçe Başkanlığı, HDP’dir. Esenyurt HDP İlçe Başkanlığıdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 94 tane belediyeyi kapattık. Onlara kayyum atadık. Neden? Çocuklarımıza musallat olmasınlar diye. Teröre finansman sağlamasınlar diye. Ve iki yıldır oralar güllük gülistanlık oldu. Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesinde neredeyse belediye meclis üyelerinin büyük bir bölümünü HDP-PKK iltisaklı olarak koyuyor. Türkiye’de 299 belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi HDP ve PKK iltisaklı. CHP ve zillet ittifakının listelerinde var. Bu bizim tespit ettiğimiz” ifadesini kullandı.

ACIMAMIZI BEKLEMEYİN

“Terör örgütlerine kimse bizden acıma beklemesin” diyen Soylu şunları söyledi: Ben bu konuşmamda şöyle dedim; terör örgütleri mensupları Avrupa’da cirit atıyor. Biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Hem Türkiye aleyhine işler yapacaklar hem de PKK’ya para gönderecekler ve biz onlara hiçbir şey yapmayacağız, Türkiye’ye geldikleri zaman ‘bunlar bizim vatandaşlarımız’. Bunlar geldikleri zaman oh, Bodrum’da, Antalya’da güzel güzel tatil yapacaklar, sonra da geri dönecekler. Bundan sonra böyle olmayacak. Gereğini devlet olarak yerine getireceğiz. Bir taraftan Almanya, ‘Aman, turistleri şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar.’ Buradan Almanya’ya, Fransa’ya sesleniyorum. O zaman siz neden DEAŞ’lıların peşinde koşuyorsunuz? Koşmayın. Siz o zaman bizden bizim yakaladığımız azılı suç örgütü mensuplarını istiyorsunuz? İstemeyin. Avrupa’da uyuşturucu ticaretinin yüzde 90’ının PKK eliyle yapılıyor.