Kılıçdaroğlu vatandaşı tehdit eden CHP'li başkan adayı Savaş'ı övdü

CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş, kendisine oy vermeyenlere hizmet götürmeyeceğini söyleyerek gündeme geldi. Bir köy ziyaretinden halka “Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz” diyen CHP'li Savaş, tepki topladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SAVAŞ'A ÖVGÜ

Bu skandalın hemen ardından Hatay'a giden Kılıçdaroğlu, CHP'li Savaş'ı ziyaret ederek halka tehditler savuran adayına sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, vatandaşa yönelik skandal sözleriyle tüm Türkiye'de tepki gören Savaş'ı "yüreğinde insan, vatan, bayrak sevgisi olan bir belediye başkanı" sözleriyle övdü.

(gunes.com)