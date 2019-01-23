Kılıçdaroğlu ve Akşener anlaşma masasından

İttifak görüşmeleri için bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener, üsküdar krizinin ardından Gaziantep kriziyle masadan ayrıldı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına dayandırdığı bilgiye göre, Akşener oyunu evinin bulunduğu İstanbul Üsküdar’da kullanacağını anımsattı. Kılıçdaroğlu bunun üzerine Üsküdar’a CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nu düşündüğünü bildirdi.

Üsküdar için yaşanan kriz çözülememişken iki lider bu kez Gaziantep için anlaşmazlığa düştü. Sarıkaya'nın aktardığı bilgiye göre CHP lideri müzakere sonucu İYİ Parti’de kalmasına karar verilen Gaziantep’in yeniden masaya getirilmesini ve bir dönem HDP’den milletvekili seçilen Celal Doğan’ın aday gösterilmesini önerdi.,

Akşener ise Doğan isminin partisine gelecek milliyetçi oyları olumsuz yönde etkileyeceğini savunarak Kılıçdaroğlu'na karşı çıktı. Böylece iki lider, anlaşma masasından krizle ayrılmış oldu.

CHP ve İP daha önce de İstanbul ve İzmir'in ilçeleri konusunda da anlaşma sağlayamamıştı.

24 Haziran 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday konusunda ittifak kuramayan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti'nin (DP) ittifakı, tüm partilerin kendi adayıyla seçime gitmesi kararı aldı. Seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP ve İP, 31 Mart yerel seçimlerinde de ittifak için görüşmelere devam ediyor.