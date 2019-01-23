13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3439
  • 6,0784
  • 220.583
  • 99.677
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Kılıçdaroğlu ve Akşener anlaşma masasından

Kılıçdaroğlu ve Akşener ittifak adayları için oturdukları masadan 'Üsküdar' ve 'Gaziantep' kriziyle ayrıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İttifak görüşmeleri için bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener, üsküdar krizinin ardından Gaziantep kriziyle masadan ayrıldı.
 
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına dayandırdığı bilgiye göre, Akşener oyunu evinin bulunduğu İstanbul Üsküdar’da kullanacağını anımsattı. Kılıçdaroğlu bunun üzerine Üsküdar’a CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nu düşündüğünü bildirdi.
 
Üsküdar için yaşanan kriz çözülememişken iki lider bu kez Gaziantep için anlaşmazlığa düştü. Sarıkaya'nın aktardığı bilgiye göre CHP lideri müzakere sonucu İYİ Parti’de kalmasına karar verilen Gaziantep’in yeniden masaya getirilmesini ve bir dönem HDP’den milletvekili seçilen Celal Doğan’ın aday gösterilmesini önerdi.,
 
Akşener ise Doğan isminin partisine gelecek milliyetçi oyları olumsuz yönde etkileyeceğini savunarak Kılıçdaroğlu'na karşı çıktı. Böylece iki lider, anlaşma masasından krizle ayrılmış oldu.
 
CHP ve İP daha önce de İstanbul ve İzmir'in ilçeleri konusunda da anlaşma sağlayamamıştı.
 
24 Haziran 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday konusunda ittifak kuramayan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti'nin (DP) ittifakı, tüm partilerin kendi adayıyla seçime gitmesi kararı aldı. Seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP ve İP, 31 Mart yerel seçimlerinde de ittifak için görüşmelere devam ediyor.

Abdullah Ağar, Afrin ve El Bab izlenimlerini 24 TV´ye anlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusunu reddetti

ABD - Venezuela arasında gerilim

ABD - Venezuela arasında gerilim

Muğla'da korkutan deprem

Muğla'da korkutan deprem

Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

Rusya 'süpersonik' uçuşları durdurdu

Rusya 'süpersonik' uçuşları durdurdu

Anlaşma için bir araya geldiler, krizle ayrıldılar

Anlaşma için bir araya geldiler, krizle ayrıldılar

'Türkiye 3 metrelik sapmayla tamamını vurabilir'

'Türkiye 3 metrelik sapmayla tamamını vurabilir'

7 gemi Türk savaş gemileri tarafından püskürtüldü

7 gemi Türk savaş gemileri tarafından püskürtüldü
 

POPÜLER HABERLER

TEM kenarındaki yeşillik alanda intihar vakası

TEM kenarındaki yeşillik alanda intihar vakası

Hayatımızı baştan sona değiştiren buluşlar

Hayatımızı baştan sona değiştiren buluşlar

Kim Milyoner Olmak İster'i karıştıran anlar! İzleyici isyan etti

Kim Milyoner Olmak İster'i karıştıran anlar! İzleyici isyan etti

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA