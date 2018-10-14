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Kılıçdaroğlu ve Aziz Kocaoğlu arasında büyük gerginlik: CHP'nin stratejisi yok

CHP’nin belediye başkanları toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kocaoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında gerginlik yaşandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Seçim Vizyon Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya CHP'nin bütün belediye başkanları katıldı.

Belediye başkanları genel olarak Kılıçdaroğlu'na yönelik iyi tavır sergilediler. Çünkü Mart 2019 seçimlerinde bir çoğu yeniden aday gösterilmek için çalışma yürütüyor.

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Ancak daha önce yaptığı açıklamayla bir daha aday olmayacağını belirten ve CHP'ye yönelik eleştirilerini sıralayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, toplantıda Kılıçdaroğlu ve yönetimini eleştirdi.

KOCAOĞLU: CHP'NİN STRATEJİSİ YOK

Kocaoğlu, CHP’nin Türkiye’yi nasıl yöneteceği, Türkiye’nin temel sorunlarının neler olduğu ve bu sorunlara karşı çözüm önerilerine ilişkin stratejisinin olmadığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU: SAĞDA SOLDA KONUŞUYORSUNUZ...

Bu sözlere sinirlenen Kılıçdaroğlu cevap verdi. Aziz Kocaoğlu'na, "CHP'nin seçim bildirgesini okumamışsınız" diyen Kılıçdaroğlu, "Sağda solda, televizyonlarda parti politikası yok diyorsunuz, okusanız bu eleştirileri yapamazsınız" dedi.

(Ensonhaber)

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