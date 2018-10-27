Kılıçdaroğlu yenilgiyi itiraf etti: 24 Haziran'da hayal kırıklığı yarattıysak sorumlusu biziz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, '24 Haziran'da eğer bir hayal kırıklığı yarattıysak, bunun sorumlusu biziz. O gece, belki daha iyi yönetilebilirdi, yönetilmedi.' dedi.
- AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine 24 Haziran gecesine ilişkin, "24 Haziran'da eğer bir hayal kırıklığı yarattıysak, bunun sorumlusu biziz. Başka yerde sorumlu aramaya gerek yok, biziz. O gece, belki daha iyi yönetilebilirdi, yönetilmedi. Kalkıp da 'Ben iyi yaptım, o kötü yaptı. O iyi yaptı, ben kötü yaptım.' diye kısır bir tartışmaya girmenin mantığı yok. Sorumluluk varsa, bu sorumluluk bize aittir. Yanlışlık varsa, bu yanlışlık da bize aittir. Sonuç şu; o gece iyi yönetildi mi? Hayır iyi yönetilmedi. Eleştiri haklı mı? Evet haklı. Kabahat kimde? Kabahat bizde." diye konuştu.
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