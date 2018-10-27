Kılıçdaroğlu yenilgiyi itiraf etti: 24 Haziran'da hayal kırıklığı yarattıysak sorumlusu biziz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine 24 Haziran gecesine ilişkin, "24 Haziran'da eğer bir hayal kırıklığı yarattıysak, bunun sorumlusu biziz. Başka yerde sorumlu aramaya gerek yok, biziz. O gece, belki daha iyi yönetilebilirdi, yönetilmedi. Kalkıp da 'Ben iyi yaptım, o kötü yaptı. O iyi yaptı, ben kötü yaptım.' diye kısır bir tartışmaya girmenin mantığı yok. Sorumluluk varsa, bu sorumluluk bize aittir. Yanlışlık varsa, bu yanlışlık da bize aittir. Sonuç şu; o gece iyi yönetildi mi? Hayır iyi yönetilmedi. Eleştiri haklı mı? Evet haklı. Kabahat kimde? Kabahat bizde." diye konuştu.