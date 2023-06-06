Kılıçdaroğlu yine bir yalana alet oldu! DMM açıkladı: İddia doğru değil

Özgürlük adı altında dezenformasyonun merkezi haline getirilmeye çalışılan sosyal medyada, depremzedelerin ertelenen elektrik faturalarının toplu kesildiği iddia edildi. Söz konusu iddia, provakatörler ve bazı siyasi isimler tarafından araştırılmadan doğruymuş gibi kabul edilerek paylaşıldı. Söz konusu iddianın DMM'den tarafından yapılan açıklama yalan olduğu ortaya çıktı.

NET AÇIKLAMA: DOĞRU DEĞİL

DMM, depremzedelerin ertelenen elektrik faturalarının toplu şekilde gönderilerek ödenmesinin istendiği iddiasının asılsız olduğunu duyurdu.

DMM tarafından yapılan açıklamada, "21 Mart 2023 tarihli ve 32139 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep'in Islahiye ve Nurdağı ilçelerindeki az hasarlı ve hasarsız meskenlerdeki elektrik tüketicilerine yönelik ilgili tedarik şirketleri tarafından gerçekleştirilen tahakkuk ve tahsilat işlemleri, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ertelenmiştir.

Bahsi geçen deprem bölgelerinde yaşayan depremzedelerin ertelenen fatura bedellerinin, 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca Cumhurbaşkanı kararı ile afet bölgesinde yer alan, depremde yıkılan, ağır veya orta hasarlı konut ve iş yerlerinin geçmişe dönük elektrik ve doğalgaz borçları silinmiştir. Silinen fatura borçlarına yönelik dava ve icra takipleri de kaldırılmıştır. " ifadeleri yer aldı.

�� "Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları, toplu şekilde gönderilerek ödenmesi isteniyor" iddiası doğru değildir. pic.twitter.com/wIzyC9cEba — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 6, 2023

ARAŞTIRMADAN YALANI YAYDI

Depremzedelerin ertelenen faturalarının toplu olarak gönderilmesi yalanına araştırmadan inanan Kemal Kılıçdaroğlu, "İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin" ifadelerini kullanmıştı.



DMM'nin açıklaması sonrası paylaşımını sosyal medyadan kaldırmayan Kılıçdaroğlu'na, vatandaşlar tepki gösterdi.