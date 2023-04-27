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Politika

Kılıçdaroğlu yine çark etti! CHP o listeyi YSK'ya bildirmeyi unuttu

Katıldığı canlı yayında, YSK'ya güvenmediklerini ve seçim güvenliği için bir buçuk yıldır çalıştıklarını söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu alay konusu oldu. CHP'nin Pamukkale teşkilatının sandık görevlileri listesini Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmeyi unuttuğu ortaya çıktı.

27 Nisan 2023 Perşembe 00:44 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu yine çark etti! CHP o listeyi YSK'ya bildirmeyi unuttu
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Türkiye'nin geleceğinin belirleneceği 14 Mayıs Genel Seçimleri'ne günler kaldı. Seçmenler, Cumhurbaşkanı adayları ve milletvekili adayları için sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı olarak yoluna Recep Tayyip Erdoğan ile devam etme kararı alırken, terör örgütünün siyasi ayağı HDP'nin desteklediği 7'li koalisyon ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday seçti.

KILIÇDAROĞLU YİNE ALAY KONUSU

Bu arada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre; seçim güvenliği için uzun süredir çalıştıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Islak tutanağın bize fotoğrafını çekip gönderdikten sonra çuvalların nakliyle de arkadaşlar ilgilenecek. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasal parti bu kadar geniş bir önlem alıyor. Tam bir buçuk yıldır seçim güvenliği için çalışıyoruz. YSK'ya güvenmiyoruz. Aynı zarfın içine konulan 4 pusulanın 3'ü doğru 1'i yanlış diyen YSK topluma güven vermez. Kaç sandık var, YSK'dan veriler geldi, hangi sandıkta görevlimiz olacak. Gönüllü ekibimiz her sandık görevlisini aradı. Ayrıca eğitime alındılar." ifadelerini kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının aksine CHP Pamukkale teşkilatı büyük bir hataya imza attı.

LİSTE VERMEYİ UNUTTULAR

Kılıçdaroğlu'nun iddialı sözlerinin ardından CHP Pamukkale teşkilatının sandık görevlileri listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirmeyi unuttukları ortaya çıktı.

Denizli'nin en büyük ilçesi olan Pamukkale'de sandık görevli listesinin YSK'ya zamanında teslimini unutan CHP, 712 sandığın tümünde sandık görevlisi bulunduramayacak.

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