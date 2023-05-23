Kılıçdaroğlu'na desteği yinelediler: Terörist fotoğrafı önünde alçak propaganda!

14 Mayıs seçimlerinde HDP ile ortaklık yapan 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri için de HDP ile işbirliğini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'na Kandil'den her geçen gün yeni bir destek mesajı gelirken bu kez HDP İstanbul İl Başkanlığı'ndan videolu bir açıklama yapıldı.

KÜSTAHLIKTA SINIR TANIMIYORLAR

HDP tarafından paylaşılan videoda 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandığa gitme çağrısı yapılırken Kılıçdaroğlu'na da destek mesajları verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçak ifadelerin kullanıldığı açıklamada, "28 Mayıs'ta evlerimizden çıkarak sandık başına gideceğiz, tek adamı devireceğiz" denildi.

Terör örgütünün propagandasının yapıldığı videoda PKK'nın kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız'ın da olduğu teröristlerin fotoğrafları önünde poz verildi.