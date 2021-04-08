08 Nisan 2021 Perşembe 19:23 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 19:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret ettiği Sinop'ta muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantı sırasında, "Dürüst konuşuyorsunuz ama HDP ile sizin şeye, ona.. Karşı çıkıyorum." ifadeleri kullanan bir muhtar, ekonomik olarak yaşadığı problemleri dile getirmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na "Köylüye inemiyorsunuz böyle iktidar olamazsınız HDP ittifakını anlamıyoruz" diyerek CHP-HDP ittifakından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

HDP ile ittifak yapmadık

Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye çıktıktan sonra muhtarlardan gelen HDP tepkisine cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifak yapmadıklarını "HDP ayrı parti biz ayrı partiyiz. Biz hiçbir zaman HDP'yle beraber bir parti olduk demedik. Ama bizim bir özelliğimiz var. Biz, zulmün karşısında susmayız" dedi.