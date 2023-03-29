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Politika

Kılıçdaroğlu'na 'İnce' uğurlama: Hoş geldiniz, güle güle!

Tek hedefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlık olanları sözde 'Halil İbrahim Sofrası' adı altında bir araya getiren 6'lı koalisyonun ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'den beklediğini alamadı. Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası basın mensuplarına açıklama yapan İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu uğurlarken ki imalı 'Hoş geldiniz, güle güle' sözleri ise dikkatlerden kaçmadı. İnce, öte yandan Cumhurbaşkanı adaylığından da çekilmediğinin altını çizdi.

29 Mart 2023 Çarşamba 18:53 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na 'İnce' uğurlama: Hoş geldiniz, güle güle!
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Terör örgütü PKK elebaşlarının sürekli olarak açıktan destek verdiği ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, sofrayı büyütmek istediklerini söyledi. Yaşanan sorunların Türkiye'nin sorunları olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. En büyük arzularımızdan biri bu. Yaşadığımız sorunlar bireysel sorunların ötesinde Türkiye'nin sorunları. Bizi kabul ettiği için tekrar Sayın Genel Başkan'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce ise, ittifaklar hakkında dikkati çeken mesajlar verdi. Menfaat ittifaklarına karşı olduklarını belirten İnce şunları söyledi:

"Bizler Memleket Partisi olarak ittifaklar olmalıdır fakat ittifaklar menfaat ittifakları olmamalıdır. İlke ittifakları olmalıdır. İlkelerimiz çok nettir. Atatürk'ü tartıştırmayız. Teröre karşı mesafeliyiz. Aklınıza kim geliyorsa. Kadın hakları konusunda çok kararlıyız. Asla geri adım atmayız. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz."

ADAYLIK AÇIKLAMASI

7'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu, İnce'nin adaylıktan çekilmesini istiyordu. İnce, gazetecilerin adaylıkla ilgili sorusuna, "Adaylıktan çekileceğim demedim" karşılığını verdi.

İMALI UĞURLAMA

İnce'nin ayrıca Kılıçdaroğlu'nu uğurlama şekli dikkati çekti. CHP liderinin "Hoşça kalın" sözleri üzerine İnce, "Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz, güle güle" cevabını verdi.

  • Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
  • Kılıçadroğlu
  • 6lı koalisyon

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