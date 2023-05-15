İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2023 Pazartesi / 25 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,6682
  • EURO
    21,4548
  • ALTIN
    1274.04
  • BIST100
    4660.59
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Yarıştan çekilmelidir
Politika

Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Yarıştan çekilmelidir

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, 'Erdoğan'ın liderliği karşısında hiçbir başarısı olmayan bir muhalefet liderinin Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi olmadığı bir kez daha görülmüştür. Kemal Kılıçdaroğlu başta tabanı sonra bütün ülkeden özür dileyip derhal istifa etmelidir' dedi.

IHA15 Mayıs 2023 Pazartesi 14:21 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Yarıştan çekilmelidir
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.42, Kemal Kılıçdaroğlu ise 44.95 oranında oy aldı. YTP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz ise resmi olmayan sonuçları değerlendirdi.

"KILIÇDAROĞLU BAŞTA TABANI SONRA BÜTÜN ÜLKEDEN ÖZÜR DİLEYİP DERHAL İSTİFA ETMELİDİR"

Yılmaz, " Kılıçdaroğlu , CHP için bir bitirme projesi haline gelmiştir. AK Parti mecliste güçlenmiştir. Kılıçdaroğlu meclise daha fazla HDP ve yeni bir yedek lastik AK Parti taşımaktan başka bir iş yapmamıştır. Bu seçim sonuçları bir tek şey göstermiştir. Kılıçdaroğlu'nun CHP 'yi Atatürk çizgisinden çıkartmış ve illegal örgütlerin şemsiyeliğini yapan bir siyasi harekete götürdüğüdür. Erdoğan'ın liderliği karşısında hiçbir başarısı olmayan bir muhalefet liderinin Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi olmadığı bir kez daha görülmüştür. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu onurlu bir şekilde bu yarıştan çekilmelidir. Bu şartlar da seçilse bile ki bu imkansız, yönetemeyeceği bir meclisi karşısında bulacağı açıktır. Boşuna kürek sallamaya gerek yok. İkinci turda Erdoğan ezip geçecektir. Halkımız her şeyi doğru okuyor. Bu CHP Türkiye partisi olamamıştır. Olmaktan da uzaktır. Kemal Kılıçdaroğlu başta tabanı sonra bütün ülkeden özür dileyip derhal istifa etmelidir" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.