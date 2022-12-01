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Politika

Kılıçdaroğlu'na 'Jeremy Rifkin' tepkisi: Türkiye düşmanlarına itibar kazandırmaktan ne zaman vazgeçeceksin?

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını eleştirerek, 'Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum: Ne zaman milli olup gerçekten milletimiz için çalışacaksın? Teröristlere, HDP'ye itibar kazandırmaktan ne zaman vazgeçeceksin?

AA1 Aralık 2022 Perşembe 17:59 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na 'Jeremy Rifkin' tepkisi: Türkiye düşmanlarına itibar kazandırmaktan ne zaman vazgeçeceksin?
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Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta "vizyon belgesi" açıklayacağını anımsattı.

"Vizontele" filmine atıf yapan Çakır, "Orada TRT'nin yayın akışı kesildiği zaman televizyonlarda karıncalanma olurdu. TV izleyenler de 'karıncaların filmi devam ediyor' derdi. Dolayısıyla altılı masanın ve Kılıçdaroğlu'nun tam da bununla özdeşleştiğine şahit oluyoruz." dedi.

"TERÖRİSTLERE, HDP'YE İTİBAR KAZANDIRMAKTAN NE ZAMAN VAZGEÇECEKSİN?"

Her fırsatta Türkiye'yi düşmanlarına şikayet etmeyi ve karalamayı muhalefet sanan zihniyetin tek vizyonunun "karanlık, güçsüz Türkiye" olduğunu savunan Çakır, "Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum: Ne zaman milli olup gerçekten milletimiz için çalışacaksın? Teröristlere, HDP'ye itibar kazandırmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Malum, Kılıçdaroğlu, Angela Merkel'in eski danışmanını kendine danışman olarak atadı. Türkiye'de adam kalmadı şimdi de Türkiye düşmanlarının danışmanlarıyla yol yürümeye devam ediyor." diye konuştu.

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