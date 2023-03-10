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Politika

Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Yargıtay kararı bozdu

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı davada verilen 25 bin liralık tazminat tutarını az bularak kararı bozdu.

10 Mart 2023 Cuma 13:08 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Yargıtay kararı bozdu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaretleri sonrası açtığı dava ile ilgili Yargıtay'dan bozma kararı geldi. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı "Darbeci olmak, kontrollü darbe yapmak, darbeden fayda sağlamak, FETÖ'nün siyasi ayağı olmak, diktatör olmak, firavunluk, hakim ve savcılara talimat vermek" gibi suçlamalarla itham etmesi üzerine açılan 1 milyon TL tazminat talepli davada, yerel mahkeme 50 bin lira tazminat kararı vermiş; Bölge Adliye Mahkemesi ise istinaf edilen karar sonrası davayı kısmen kabul ederek tazminat tutarını 25 bin liraya düşürmüştü.

YARGITAY BOZDU

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine bozdu. 25 bin liralık tutarın "eylemin niteliği ve tarafların konumu dikkate alındığında" yeterli olmadığına hükmeden Yargıtay, tazminat tutarının daha fazla olmasına hükmetti.

ERDOĞAN'IN AVUKATINDAN PAYLAŞIM

Kararla ilgili bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın "Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, Kılıçdaroğlu aleyhine hükmedilen 25 bin TL'yi az buldu. Yargıtay'a göre, eylemin niteliği ve tarafların konumu dikkate alındığında Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımıza daha üst düzey tazminat ödemeli." dedi.

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