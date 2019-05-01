'Kılıçdaroğlu’na PKK’lı hakaretini iade ediyoruz'

Akkuzulu Köyü'nde yaşayan bir vatandaş, şehit sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın annesi Ayşe Kırıkçı’nın yaşananlar üzerine iyi dayandığını ancak kendilerinin buna razı olmadıklarını belirterek, “Biz terörist değiliz” dedi. Kılıçdaroğlu’na seslenen bir köylü ise “Kılıçdaroğlu, ‘YPG, PKK terörist değil’ dediklerin benim kardeşimi şehit etti. Sen de Çubuk halkını, masum köylüleri terörist ilan ettin” diyerek tepkisini gösterdi. “Kılıçdaroğlu, YPG’ye ‘terörist’ diyemiyor Akkuzulu halkına terörist diyor” diyen bir başka köylü ise, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Bu kelimeyi kendisine aynen iade ediyorum. Televizyonlara çıkıp 82 milyonun karşısında ‘ben HDP ile teröristler ile işbirliği yapıyorum’ diyemiyor, YPG’ye de terör örgütü diyemiyor.”