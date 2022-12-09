Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Hakkımızı helâl etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gazi Meclis bellidir. Kimin gazi olup olmadığı da bellidir" sözlerine Meclis için 15 Temmuz'da şehit veren ve gazi olan kahramanlardan tepki geldi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Lokman Aylar, "Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi verilen kahramanca mücadeleyi görmezden gelmesi, aziz şehitlerimizin hatırasına ihanet edip, Gazi Meclisimize gazi değildir iftirasını atması doğal bir hal aldı. Bu ifadelerinden dolayı Kılıçdaroğlu'nu en sert şekilde kınıyoruz" dedi.

15 TEMMUZ'U, GAZİLERİ VE ŞEHİTLERİ İNKÂR EDİYORLAR

CHP'nin ikiyüzlü davrandığını söyleyen 15 Temmuz gazisi Can Salih ise "Gazilerin, şehitlerin yanında duruyor gibi gözüküyorlar. 15 Temmuz'u, gazileri, şehitleri inkâr ediyorlar. Onun yerine biz utandık. Allah fırsat vermesin bunlara" diye konuştu. 15 Temmuz şehidi Bülent Karalı'nın abisi Hakan Karalı da CHP liderinin açıklamalarının kendilerini şaşırtmadığını belirtti. Karalı, "Kılıçdaroğlu'nun, arada bir seçim telaşıyla bazen gazilerin hakkını aramasını, bazen başörtüsü açıklamaları yaparak muhafazakâr görünme çabalarını yadırgıyoruz" dedi.

NEYİN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ

Tepkisini "Bu sözler bizi yıkıyor" sözleriyle yansıtan 15 Temmuz şehidi Mutlu Can Kılıç'ın annesi Yıldız Kılıç da "Önceki gün oğlumun doğum günüydü. 17 yaşında şehit oldu. 15 Temmuz'u bizler yaşadık. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz" şeklinde konuştu.

HER BİR KARIŞINDA ŞEHİTLERİN KANI VAR

Gazi Durak Deniz de "Bizlerin evlatlarını şehit etmiş insanlarla birlikte olan bir insan. Şehitliğin, gaziliğin ne olduğunu bilmeyen bir insandan farklı bir yorum beklenmezdi" derken, 15 Temmuz şehidi Fırat Bulut'un babası Şinasi Bulut da "Bu toprakların her bir karışında şehitlerin kanı var. Ben onun adına utandım. Kılıçdaroğlu'nun konuşması değil bu, dışarıdan söylenenleri tekrar ediyor" ifadelerini kullandı.