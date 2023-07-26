Kılıçdaroğlu'na tepki: Erdoğan 1. tur sonrası deprem bölgesine bizimki Babala'ya gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkamayı sürdürürken, partinin ağır toplarından Eski Devlet Bakanı ve eski Milletvekili Mehmet Sevigen oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP liderinin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı 'gizli' protokole tepki gösteren Sevigen, "Halka sunduğun bir anlaşmanın sırrı olur mu ya? Bir daireyi üç kişiye satan müteahhide benzetiyorum." dedi.

"ERDOĞAN BİRİNCİ TUR SONRASI DEPREM BÖLGESİNE BİZİMKİ BABALA'YA GİTTİ"

Sözlerinin devamında "Kemal Bey'in aklı karışmış artık sinirleri zedelenmiş, kontrol edilemez noktaya gelmiş." diyen Sevigen, "Tayyip Erdoğan birinci tur bitti hemen deprem bölgesine gitti, bizimki Babala'ya gitti. Bu işin sermayesi halktır" ifadeleriyle CHP liderinin halktan kopuk bir siyaset yürüttüğünü belitti.

"BEN OLSAM ÖZGÜR'Ü KAPININ DIŞINA KOYARIM, BİR DAKİKA TUTMAM"



Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı 'değişim' hareketi ve 'gizli yapılan zoom toplantısına' da değinen Sevigen, "Belediye Başkanları toplantısında Özgür Özel diye bir arkadaş var Grup Başkanı, gidip Belediye Başkanı'ndan icazet alıyor. Emaneti teslim et kardeşim, Genel Başkanvekilliği kurumunu çürütüyorlar. Ben olsam Özgür'ü kapının dışına koyarım, bir dakika tutmam. Büyükşehirle, Bakırköy Belediye Başkanı tartışıyor, Sayın Genel Başkan onları seyrediyor, 12 Eylül generalleri gibi 'Yiyin birbirinizi' diyor. Böyle bir Genel Başkan olur mu?" ifadelerini kullandı.

"ORADA O KADAR BELEDİYE BAŞKANI VAR, 'İÇİNDE BİR TANE TEMİZ ADAM YOK' BEN OLSAM YIKARIM ORASINI"



Kılıçdaroğlu'nun, "Ekrem Bey orada o kadar Belediye Başkanı var, 'İçinde bir tane temiz adam yok' ben olsam yıkarım orasını." demesine de değinen Sevigen, "Partiyi idare edemiyor ve Kemal Bey ne söylediğini bilmiyor. Orada o kadar Belediye Başkanı var, 'İçinde bir tane temiz adam yok' ben olsam yıkarım orasını. Orada ismi geçen Ekrem İmamoğlu ama Kemal Bey onu partinin bütün üyelerine söylüyor." dedi.