Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi: 7'li koalisyonun en karlısı küçük ortaklar!

7'li koalisyonda yer alan küçük ortaklardan Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti, CHP listelerinden seçime girme kararı almıştı. Açılan sandık sonuçlarına göre oyları yüzde 1 bile etmeyen bu dört parti, Meclis'e toplamda 37 vekil gönderecek.

Açılan sandıklar sonrası sonuca doğru düzgün bir etki yapmayan bu dört küçük ortağın bu kadar vekil kazanması ise 7'li koalisyon taraftarlarını bir hayli kızdırdı. Sosyal medya kullanıcıları bu durumun Kılıçdaroğlu'nun öngörüsüzlüğü olduğuna vurgu yaparak seçimin kaybedeninin açık ara CHP olduklarını vurguladı.

CHP listelerinden 25 Deva Partili, 3 Demokrat Partili, 19 Gelecek Partili ve 24 Saadet Partili siyasetçi aday gösterildi.

DEVA 14 VEKİL ÇIKARDI

Yalnızca İyi Parti'nin kendi listesiyle girme kararı aldığı seçimlerde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı.



Buna göre açılan sandıklara göre Deva Partisi'nin CHP listelerinden aday gösterdiği 25 isimden 14 vekil Meclis'e girmeye hak kazandı.

Saadet Partisi 10 vekilini Meclis'e gönderiyor

Deva Partisi'nin ardından Saadet Partisi de 24 milletvekili aday adayından 10 tanesini TBMM'ye sokmayı başardı.

Gelecek Partisi ise 19 milletvekili adayını CHP listelerinden gösterirken, 10 vekille Meclis'te temsil oluşturabilecek.

GELECEK 9, DEMOKRAT PARTİ DE 3 VEKİL ÇIKARDI

Son olarak Demokrat Parti ise CHP listelerinden gösterdiği 3 adayın 3'ünü de Meclis'e göndermiş oldu.



Buna göre Deva Partisi'nden Meclis'e girecek vekiller şöyle;

"Sadullah Kısacık (Adana İl Başkanı) - Adana - 4. sıra Sadullah Ergin (Genel Başkan Yardımcısı) - Ankara 1. Bölge - 4. sıra İdris Şahin (Genel Başkan Yardımcısı) - Ankara 2. Bölge - 2. sıra Burak Dalgın (Genel Başkan Yardımcısı) - Balıkesir - 3. sıra Ertuğrul Kaya (Gaziantep İl Başkanı) - Gaziantep - 3. sıra Elif Esen (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 1. Bölge - 7. sıra Hasan Karal (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 1. Bölge - 8. sıra Evrim Rızvanoğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 2. Bölge - 8. sıra Mustafa Yeneroğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 3. Bölge - 6. sıra Medeni Yılmaz (Genel Sekreter) - İstanbul 3. Bölge - 10. sıra Seda Kaya Ösen (İzmir İl Başkanı) - İzmir 1. Bölge - 6. sıra Selma Aliye Kavaf (Genel Başkan Yardımcısı) - Manisa - 4. sıra Mehmet Emin Ekmen (Genel Başkan Yardımcısı) - Mersin - 3. sıra Cem Avşar (Genel Başkan Yardımcısı) - Tekirdağ - 3. sıra"

Gelecek Partisi'nden Meclis'e girecek vekiller ise şu şekilde;

"Selim Temurci - İstanbul 1. Bölge 10. Sıra - İsa Mesih Şahin - İstanbul 2. Bölge 7. Sıra -Doğan Demir - İstanbul 3. Bölge 8. Sıra Mustafa Bilici - İzmir 2. Bölge 7. Sıra Cemalettin Kani Torun - Bursa 2. Bölge 2. Sıra Hasan Ekici- Konya 2. Sıra Serap Yazıcı Özbudun - Antalya 4. Sıra Sema Silkin Ün - Denizli 3. Sıra Selçuk Özdağ - Muğla 4. Sıra- Nedim Yamalı

Saadet Partisi'nden yeni dönemde TBMM'de yer alacak vekiller;

"Birol Aydın - İstanbul 5. Sıra Milletvekili Adayı Bülent Kaya - İstanbul 7. Sıra Milletvekili Adayı Hasan Bitmez - Kocaeli 3. Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Arıkan - Kayseri 2. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Atmaca - Bursa 3. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Karaman - Samsun 2. Sıra Milletvekili Adayı Mesut Doğan - Ankara 3. Sıra Milletvekili Adayı Necmettin Çalışkan - Hatay 4. Sıra Milletvekili Adayı Şerafettin Kılıç - Antalya 5. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Kaya- CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı"

Demokrat Parti'nin Meclis'e sokacağı vekiller;

Cemal Enginyurt - İstanbul 1. Bölge 9 Milletvekili adayı- Haydar Altıntaş İzmir 1. Bölge 7. sıra milletvekili adayı- Salih Uzun İzmir 2. Bölge 5. Sıra adayı