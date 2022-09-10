6'lı masanın adaylık bilmecesi CHP'de iç savaş başlattı. İP ile yaşanan 'HDP' restleşmesi ve Akşener'in İmamoğlu/Yavaş ziyaretlerinin ardından Kılıçdaroğlu, 'adresi meçhul bir mektup' paylaştı.

6 kez görüşüp aday eşkali bile belirleyemeyen 6'lı masada sinirler gerildi. Hem masanın ortakları arasında, hem de partilerin kendi içlerinde soğuk savaş patlak verdi. Savaşın ilk dışa vurumu, CHP'li isimlerin 6'lı masaya adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu ismini dayatması ile başladı. Masanın diğer ortaklarından itiraz sesleri yükselince Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına susun talimatı geldi.

TEKİN ÜZERİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ

Savaşın bir diğer göstergesi ise HDP restleşmesi oldu. CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye de bakanlık verilebilir" çıkışına İP'den sert tepki geldi. Tekin üzerinden örtülü olarak HDP'ye yakın bir pozisyon izleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da mesaj gönderen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, "HDP'li bir masada olmayız" resti geldi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU ZİYARETİ BARDAĞI TAŞIRDI

Son gerilim kulislerde "Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve İP Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli" iddiaları konuşulurken patlak verdi. Meral Akşener, İP'in seçimi kazanabilecek aday diyerek ön plana çıkardığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. İki ziyaret de Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na alternatif aday arayışı olarak yorumlandı.

CHP TOZ DUMAN OLDU

Tüm bu süreç 6'lı masayı gerdiği gibi CHP'yi de toz duman etti. Kılıçdaroğlu dün sosyal medya üzerinden adresi meçhul bir mektup gönderdi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Nisan ayında söylediği, "Ya bana katılın ya şimdi şuanda önümden çekilin" sözlerine açıklık getirdiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, parti içine sert mesajlar gönderdi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim. Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim. 5'li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız. Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam. Benimle olacaklara net söyledim! Bay Kemal'de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak.

GİDENLERE UĞURLAR OLA

Benimle yürüyecek olanlar, bunu bilerek gelsinler. Gelenler; çocuklarımız için, torunlarımız için, gençlerimiz için gelsin. Vatanımızın, doğmayı bekleyen evlatları için gelsin. Fakir fukara için gelsin. Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola."

Kılıçdaroğlu'nun bu mektubu kime gönderdiği merak konusu oldu.