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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa'ya skandal vaat! Bakan Soylu'dan sert tepki: Sana bunları kim söyletiyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik icra ettiği operasyonlardan rahatsızlık duyduğunu belirterek, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

IHA4 Haziran 2022 Cumartesi 14:31 - Güncelleme:
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Bakan Soylu'nun paylaşımında, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine 'Abluka'dan, atılan 'Pençe'lerden rahatsızmış. AB'ye ve büyükelçilerine söz veriyor: Terörle mücadele yasasını değiştirecekmiş. PKK, FETÖ, DHKP-C'nin yolunu açacak. Sana bunları kim söyletiyor?" ifadeleri yer aldı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" programında tepki çeken ifadeler kullandı. Türkiye'nin güney sınırlarındaki terör tehdidini görmezden gelen ve Avrupa Birliği (AB) elçisi gibi konuşan Kılıçdaroğlu, terörle mücadele yasasının uluslararası normlara göre güncelleneceğini söyledi.

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