İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2023 Çarşamba / 20 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5339
  • EURO
    21,4088
  • ALTIN
    1273.84
  • BIST100
    4508.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Kılıçdaroğlu'ndan Batı'ya biat sözü! Kapı kapı gezip, Türkiye'yi şikayet ediyor
Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Batı'ya biat sözü! Kapı kapı gezip, Türkiye'yi şikayet ediyor

Dış basına verdiği röportajlarla Türkiye hakkında olumsuz bir tablo çizen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batı'ya bir söz daha verdi. Alman haber ajansı Deutsche Welle (DW) Türkçe'ye konuşan Kılıçdaroğlu, “Bizim yönümüz Batı uygarlığı olacaktır” dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştirmek istediklerini belirtti.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:44 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan Batı'ya biat sözü! Kapı kapı gezip, Türkiye'yi şikayet ediyor
ABONE OL

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine dört gün kaldı. Siyasi partiler seçim çalışmalarına devam ederken siyasi liderlerden de peş peşe açıklamalar geliyor.

Özellikle 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde dış basına verdiği röportajlar dikkat çekiyor.

Kılıçdaroğlu, bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Alman ve İngiliz medyasına açıklamalarda bulunmuş, Türkiye hakkında olumsuz bir tablo çizmişti.

ALMAN DEUTSCHE WELLE'YE KONUŞTU

Dış basına yaptığı neredeyse her açıklamada Türkiye'nin yüzünü Batı'ya dönmesi gerektiğini öne süren Kılıçdaroğlu, bu ifadelerine bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu son olarak, Türkiye'de yayın yapan Alman haber ajansı Deutsche Welle (DW) Türkçe'ye konuştu.

"DIŞ POLİTİKAYI 180 DERECE DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'na, "Türkiye'nin Batı ülkeleri ile ilişkileri son yıllarda zor zamanlardan geçti. Batılı müttefiklerinize mesajınız nedir?" diye soruldu.

Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştirmek istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemizde uygulayacağız." dedi.

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla bu çerçevede yapılması gereken bütün düzenlemeleri altı liderin uzlaşması ile kendi ülkemizde sağlayacağız." şeklinde konuştu.

"YÖNÜMÜZ BATI UYGARLIĞI OLACAK"

Türkiye'nin yönünün Batı uygarlığı olacağını da sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu, "Biz NATO İttifakı'nın bir üyesiyiz ve aynı zamanda AB'ye de tam üyelik için başvuran bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim yönümüz Batı uygarlığı olacaktır." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.