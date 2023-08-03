Kılıçdaroğlu'ndan 'değişim' çağrılarına karşı ilginç savunma: Bu tür talepleri yoktu

12'nci seçimden de büyük hezimetle ayrılan Kılıçdaroğlu, değişim çağrılarına kulak tıkamaya devam ediyor. CHP liderine karşı başlatılan 'değişim' hareketine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülük ediyor. Kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, parti yönetimini kendi isteği doğrultusunda yeniden şekillendirdi.

"Koltuğu bırakmıyorum" mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki kurultayda da genel başkanlığa aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Parti içerisinde kazan kaynarken Kemal Kılıçdaroğlu değişim çağrılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan 'halkı duymuyor musunuz' sorusuna yanıt: Bu tür değişim talepleri yoktu

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; CHP lideri, kendisine yöneltilen "Halkın yüzde 80'i, partililerin de yüzde 68'i değişim istiyor, halkı duymuyor musunuz?" sorusuna, "Bu tür talepler yoktu, bir hafta içerisinde basının gündeme taşıması ile bu tartışmalar başladı" yanıtını verdi.