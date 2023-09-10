Kılıçdaroğlu'ndan EOKA rezaletine ilişkin ilginç savunma

Kılıçdaroğlu, "CHP 100. Yıl Etkinlikleri"nin üçüncü gününde CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı'nın açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu, Beytepe Lodumlu Alanı'nda kurulan hatıra ormanının açılış töreni sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı CHP'nin 100. yıl videosunda Rum örgüt EOKA'nın fotoğrafının kullanılması ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, konunun aslının farklı olduğunu söyleyerek, "Bu konuda genel başkan yardımcımız bir açıklama yaptı. Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkartması sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir o. Çünkü önce onlar gösteriliyor, arkasından nasıl gömüldükleri ve arkasından da Türk bayrağının nasıl çıktığı gösteriliyor. Bu fotoğraf üzerinden, troller üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz" diye konuştu.