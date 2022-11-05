Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV'yi kızdıran buluşma

ABD'deki 'Kayıp 8 saat' polemiğinin ardından Türkiye'ye dönen, TSK ve Emniyet'e yönelik iftiraların ardından Londra turuna başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Amberin Zaman ile buluştu.

Sık sık terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantılarına verdiği destekle gündeme gelen Zaman, Kılıçdaroğlu ile buluşmasını sosyal medya hesabından "Sayın Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" notuyla paylaştı.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun Amberin Zaman ile görüşmesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tepki toplayan Karadeniz gezisine benzer bir etki oluşturdu.

2010 referandumuna verdiği destek nedeniyle CHP'lilerin tepkisini çeken Zaman için Halk TV "Kılıçdaroğlu, eski Taraf yazarı Amberin Zaman ile bir araya geldi" ifadesini kullandı.

CHP'YE ÇALIŞTIM

'Eski Taraf yazarı' ifadesine Twitter'dan yanıt veren Zamanda, "Eski Taraf yazarı olarak anılmaktan asla rahatsızlık duymam. Ancak, 30 yıllık kariyerimin Taraf'a indirgenmesi ilginç geldi. Defalarca ekranlarında beni konuk eden kendisini muhalefete konumlandıran @halktvcomtr'nin beni iktidar diliyle tarif etmesine şaşırdım. Taraftan öte 2015'te 'CHP'ye oy verin' diyen The Ekonomist'in 10 yıl Türkiye temsilcisiydim" dedi.

Zaman, terör örgütü PKK'nın yöneticileriyle sık sık röportajlar yapmış, terör örgütü DEAŞ'la mücadele adı altında terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren açıklamalar yapmıştı.

BU KEZ KENDİ PAYLAŞTI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Londra'da ayrıca, uzmanların 'şaibeli' olarak nitelendirdiği 'Entrepreneur First' ve 'The Creator Fund' şirketlerinin yöneticileriyle buluştu. Kılıçdaroğlu'nun bir diğer durağı da, yine risk sermayesi üzerine yoğunlaşan Blenheim Chalcot oldu. Kılıçdaroğlu, kıdemli danışman Richard Broyd'un bilgilendirme toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun dikkat çekici bir başka randevusu da, Alan Turing Başkanı Doug Gurr ile oldu. Kılıçdaroğlu, Zaman ile buluşmasının aksine, bir dönem McKinsey'de görev yapmış Gurr ile buluşmasını sosyal medyadan duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 4 yıl önceki bir grup toplantısında Türkiye'nin McKinsey'den danışmanlık alacağını iddiaları üzerine şu ifadeleri kullanmıştı: "Neyin nasıl tasarruf edileceğini Türkiye'de hiç kimse bilmediği için mi McKinsey firmasından milyon dolarlar ödeyip görüş alacaksınız? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni ve 16 bakanlığı bir Amerikan şirketine mi denetletiyorsunuz?" Kılıçdaroğlu, Fon Grubu, Royal College of Art UK, Tech Nation ve Public IO toplantılarına da katıldı.