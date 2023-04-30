Kılıçdaroğlu'ndan HDP itirafı: Pazarlığı yalnız yapmadım

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere kısa bir süre kaldı. Siyasetin gündemi ise her geçen gün daha da ısınıyor.



Kandil'den ve HDP'den gelen destek açıklamaları, muhalefetin masaya farklı ortaklar dahil ettiğini gösteriyor.



Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yaptığı pazarlık ifşa olan CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı canlı yayında HDP ile pazarlık sorusu yöneltildi.

HDP'nin de aleni desteğini açıklamasıyla birlikte gelen tepkileri tek başına göğüslemekten çekinen Kılıçdaroğlu, HDP günahını 7'li koalisyonun paydaşlarına bölüştürdü. Lafı çeviren Kılıçdaroğlu "Böyle bir şey yok. Biz 6 lider bir aradayız. Benim tek başına pazarlık yapma şansım var mı?" cevabını verdi.

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK DESTEK

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyleyerek, "Tek adam rejimini sonlandırma noktasında Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik." ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Habertürk'e katılan Kılıçdaroğlu gündeme dair soruları cevapladı.

"HDP İLE PAZARLIK YAPMADIM"

HDP ile seçim sonrasına ilişkin bir görüşme olup olmadığına yönelik soruya Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi:

"Biz 6 lider bir aradayız. Benim tek başına pazarlık yapma şansım var mı? Yok masanın altında imiş, yanında imiş, üstünde imiş. Açıkça söyleyin. Milletin kafasını karıştırmak istiyorlar, işin gerçeği bu."

SAKIK PAZARLIĞI İFŞA ETMİŞTİ

HDP'nin uzantısı Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olacağı öğrenilen Sırrı Sakık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "Kapalı kapılar ardında konuşulanları deklare etme" çağrısında da bulunmuştu.

Sakık şunları söylemişti;

"Kapalı kapılar ardında söylenenlerin deklare edilmesi gerekir. Biz önümüzdeki dönem bir genel affı masaya yatıracağız. Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Geri dönüş başlamalı cezaevinden, sürgünden... Cumhurbaşkanı yardımcılıkları, bakanlıkları, paylaşıyorlar. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız, HDP'nin."