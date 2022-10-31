İcazet turuna devam: Efendim emrinizde olacağız, bizi destekleyin

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde yönetmen Özcan Alper'in ödülünü, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etmesini eleştirdi.

AK Parti'li Aydemir, "İnsan bunları izlerken kanı donuyor. TSK bizim için her gün canlarını feda eden insanlardan müteşekkil. Siz, oraya iftira atan bir kitapsızı yüceltiyorsunuz." diye konuştu.

Sanatçı Burak Haktanır'ın, "O kadın TSK'ya iftira attı" sözleriyle tepki göstermesine bile tahammül edilemediğini belirten Aydemir, "(Demokrasi) diye bağıranlar var ya; bunların demokrasi diye bir dertleri yoktur. Bunlar, hakikatte bu vatanı yok etmeye çalışanlardır, demokrasiyi kılıf edenlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir, Saadet Partisi 8. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasına dikkati çekerek, "Bir tarafta sosyalist şiirleri okumaya çalışıp o tarafa yarananlar, öbür tarafta inanmadığı, inançlarına ters düştüğü halde camilerde boy göstermeye çalışanlar..."ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İngiltere ve Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaretlere ilişkin değerlendirmesi sorulan Aydemir, "Bilim adamlarıyla görüşme bir paravan, hakikatte başka görüşmeler yapıyorlar. Bunlar, milli duruş sahibi değiller. Oralara payanda olmak için özel gayret sarf ediyorlar. Önce ABD'ye gittiler, 'Efendim emrinizde olacağız yeter ki bizi destekleyin' dediler. Şimdi sırada İngiltere var, sonra Almanya." yorumunu yaptı.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın, Millet İttifakı'na katılmak istediğini ancak Saadet Partisi'nin "Fazla Atatürkçüler" diyerek karşı çıktığına yönelik açıklamasına işaret eden Aydemir, "Peki buradan şöyle bir çıkarım yapabilir miyiz? 'O masada Atatürkçü bir parti yok' demektir." görüşünü paylaştı.

